Vance: Trump mund të publikojë marrëveshjen me Iranin të premten

Zëvendëspresidenti i SHBA-së JD Vance, tha se presidenti Donald Trump mund të vendosë të publikojë një marrëveshje paraprake për t’i dhënë fund luftës me Iranin para të premtes. Deklarata e Vance vjen pasi presidenti amerikan tha se marrëveshja ishte nënshkruar tashmë. Vance e ka përshkruar memorandumin e mirëkuptimit (MOU) midis SHBA-së dhe Iranit si “rreth një faqe e gjysmë” dhe një dokument “shumë të përgjithshëm”.
Zyrtarë të lartë amerikanë kanë filluar gjithashtu të japin disa detaje rreth marrëveshjes, duke informuar se Ngushtica e Hormuzit do të rihapet të premten – të njëjtën ditë kur marrëveshja nënshkruhet zyrtarisht në Gjenevë. Kjo vjen ndërsa Trump merr pjesë në samitin e G7 në Francë, i cili të martën do të presë një seancë të veçantë rreth Iranit, ku do të marrin pjesë udhëheqësit e Egjiptit, Katarit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Të hënën, gjatë bisedimeve me Presidentin Francez Emmanuel Macron, Trump tha “Jam shumë i lumtur të them se është nënshkruar, marrëveshja është nënshkruar plotësisht”, duke iu referuar marrëveshjes paraprake. Zyrtarët amerikanë thanë se ishte nënshkruar elektronikisht nga Trump, Vance dhe kryetari i Parlamentit iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf.
Bisedimet teknike mbi programin bërthamor të Iranit pritet të fillojnë këtë javë, thanë zyrtarët, ndërsa çdo lehtësim i sanksioneve ose lirim i aseteve do të varet nga përmbushja e angazhimeve të Iranit sipas marrëveshjes.
Ndërsa Trump kishte sugjeruar më parë se detajet e marrëveshjes do të publikoheshin “shumë shpejt” pas ceremonisë së së premtes, Vance i tha Fox News se presidenti amerikan mund të vendosë ta publikojë marrëveshjen me Teheranin para asaj kohe. Vance tha se memorandumi i mirëkuptimit (MOU) ishte një dokument shumë i përgjithshëm, duke shtuar se shumë nga detajet do të përpunoheshin gjatë negociatave të ardhshme.
“Për një numër çështjesh, do të na duhet t’i zgjidhim këto gjëra gjatë fazës së negociatave teknike, por ajo që bën Memorandumi i Mirëkuptimit është krijimi i një kuadri me anë të të cilit iranianët përfitojnë nga marrëveshja duke përmbushur detyrimet e tyre sipas marrëveshjes”, tha Vance.
Vance tha se në paragrafin e parë të dokumentit përshkruhet se Irani do të angazhohet për paqen dhe stabilitetin rajonal. Gjë që, siç shtoi zëvendëspresidenti përfshin edhe ndalimin e financimit të “organizatave terroriste”.
“Më e rëndësishmja, ata do të kenë një angazhim të verifikueshëm për të mos ndërtuar një armë bërthamore”, tha Vance.