Van Persie sheh i tronditur dëmtimin e djalit: largohet me barrelë para syve të tij

Ishte një mbrëmje e keqe për Feyenoord, i eliminuar nga Europa League pas humbjes ndaj Betis në ndeshjen e fundit të fazës së kampionatit, por edhe më e keqe për Robin Van Persie që përjetoi një nga përvojat më të rënda si trajner: djali i tij Shaqueel hyri në fushë për sulmin final, por pas pak minutash doli me barrelë për një dëmtim në gju që duket serioz. Trajneri mbeti i ngrirë në vijën anësore dhe ndaloi stafin mjekësor për të ngushëlluar djalin, dukshëm të tronditur.
Një goditje në zemër si trajner, por mbi të gjitha si baba, i pafuqishëm përballë një ndalese që mund të jetë e gjatë. Djali i legjendës holandeze kishte debutuar me të rriturit dy muaj më parë dhe shpresonte të gjente vazhdimësi, por sezoni i tij mund të ketë përfunduar pas vetëm pak ndeshjesh. Në konferencën për shtyp, tekniku u shfaq dukshëm i prekur, me lot në sy kur iu kërkua të tregonte çfarë kishte ndodhur.
Van Persie asiston në dëmtimin e djalit
Zemra i ndali kur pa të riun në tokë, në dhimbje pas një lëvizjeje të panatyrshme me këmbën e djathtë. Dëmtimi i Shaqueel Van Persie mund të jetë serioz, duke parë përdredhjen e gjurit gjatë uljes në fushë pas një dueli ajror, dhe i pari që e kuptoi ishte babai i tij Robin. Kamerat e fokusuan në vijën anësore me sytë ngulur te 19-vjeçari dhe me një nyje në fyt: nuk është e lehtë të shohësh djalin në ato kushte, të larguar me barrelë dhjetë minuta pasi kishte hyrë në lojë.
Trajneri i Feyenoord kërkoi nga mjekët të ndalonin për pak barrelën për ta ngushëlluar lojtarin, si baba përpara se të ishte trajner: i vuri krahun rreth qafës dhe i tha disa fjalë, i tronditur nga ajo që sapo kishte ndodhur. Edhe në konferencë ish-sulmuesi e pati të vështirë të mbante lotët: “Kur Shaqueel u largua nga fusha, e pyeta si ishte. I vura krahun rreth shpatullave. Është e vetmja gjë që mund të bësh në atë moment. Është rrëqethëse si trajner, por në këtë rast edhe si baba”. Për të riun parashikohet një dëmtim i gjatë që mund të ndikojë fort në sezonin e tij debutues me holandezët.