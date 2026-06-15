Van Dijk ndez polemikat për ‘cooling break’ në Botëror: “Nuk më pëlqen kur kalohet në reklama”

Virgil van Dijk nuk përdor fjalë të tërthorta për të thënë atë që mendon për cooling break, dy ndalesat e detyrueshme në Botëror (një për çdo pjesë loje, në minutën e 22-të dhe të 64-t, pavarësisht temperaturës, përqindjes së lagështisë apo faktit që stadiumi është i klimatizuar), të cilat FIFA i ka justifikuar si një masë për të mbrojtur shëndetin e futbollistëve, duke marrë parasysh kushtet klimatike në të cilat zhvillohet Kupa e Botës. Mbrojtësi holandez foli për këtë pas ndeshjes së Botërorit kundër Japonisë (e përfunduar 2-2) dhe u tregua shumë kritik ndaj këtij vendimi që, sipas tij, e ka shndërruar në mënyrë të fshehtë futbollin në një ndeshje të ndarë në katër pjesë, thuajse si NFL apo basketbolli, duke u garantuar transmetuesve mundësinë për të shitur më shumë hapësira publicitare dhe, si rrjedhojë, për të fituar më shumë para.
“Besoj se pauzat për hidratim janë shumë të rëndësishme – deklarata që ka marrë mbështetje të gjerë. Kam parë pothuajse të gjitha ndeshjet deri tani. Sa herë që kalohet në reklama nuk më pëlqen shumë. Për ata që e ndjekin ndeshjen në televizor nuk është ndonjë gjë e mirë… Nëse bën vërtet shumë vapë, sigurisht që është një gjë e mirë për t’u bërë, por mendoj se duhet vlerësuar ndeshje pas ndeshjeje”.
Virgil van Dijk says he's not a fan of the mandatory hydration breaks introduced at the World Cup 🤔 pic.twitter.com/P5JcUEPcye
— BBC Sport (@BBCSport) June 15, 2026
Polemika për qëllimin e vërtetë të pauzave të detyrueshme
Përmbledhja e mendimit të Van Dijk është shumë e qartë: ai dëshiron të theksojë se i konsideron pauzat një mjet të vlefshëm, me kusht që të përdoren kur shërbejnë realisht për të luftuar vapën dhe rreziqet e dehidratimit gjatë sforcimit; kritikon aspektin komercial dhe ngurtësinë e protokollit (detyrimin e pushimit); dhe tërheq vëmendjen edhe te mënyra se si ritmi i ndeshjes dhe përvoja televizive ndikohen nga këto ndërprerje të detyruara.
“Kam thënë tashmë mjaftueshëm…”, ishte fraza që mbrojtësi i Liverpool dhe Holandës përdori për të mbyllur një temë shumë të diskutuar: jo vetë ideja e ndalesës për t’u rifreskuar (që nuk është aspak një risi në futbollin ndërkombëtar dhe më parë ndodhte vetëm kur temperatura kalonte pragun e 32 gradëve), por mënyra se si zbatohet ajo. Dhe nëse më parë, gjatë këtyre momenteve të ndërprerjes, ekzistonte madje mundësia për të dëgjuar dialogët mes trajnerëve dhe futbollistëve (duke rritur kështu përvojën televizive në interes të publikut), tani prioriteti duket se është ta bëjë transmetimin e ndeshjeve më fitimprurës.
Shembujt e Shtetet e Bashkuara-Paraguai dhe Gjermani-Curaçao
Ajo që ndodhi gjatë ndeshjes Shtetet e Bashkuara-Paraguai është ndoshta shembulli më i prekshëm i kësaj situate. Edhe pse skuadrat kishin përdorur më pak kohë për pauzën e hidratimit, arbitri u detyrua të priste përfundimin e bllokut publicitar të programuar për atë interval kohe para se të lejonte rifillimin e ndeshjes. Dy raste të tjera kanë shtuar dyshimet: Gjermani-Curaçao u zhvillua në një stadium të mbyllur dhe të freskuar nga ajri i kondicionuar; ndërsa gjatë ndeshjes hapëse Meksikë-Afrikë e Jugut, shikuesit në shtëpi humbën një aksion në transmetim të drejtpërdrejtë sepse reklama nuk kishte përfunduar ende.