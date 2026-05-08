Valverde dhe Tchouameni nën hetim për sherrin: Real Madrid gati për masa të ashpra

Sherri mes Federico Valverde dhe Aurelien Tchouameni, që degradoi gjatë një seance stërvitore në Valdebebas, e ka detyruar Real Madrid të hapë një procedim disiplinor që mund të sjellë sanksione shumë të rënda ndaj dy mesfushorëve: gjoba të majme, pezullim page dhe pezullim nga aktiviteti sportiv janë vetëm disa nga masat që mund të çojnë madje edhe në largim nga klubi (gjithçka varet nga sa i rëndë do të konsiderohet incidenti).
Por kujdes, aspekti disiplinor mund të marrë një kthesë edhe më të fortë nëse klubi vendos të shkojë përtej shkeljes së kodit të brendshëm të sjelljes. Si? Duke ndjekur rrugën ligjore të denoncimit dhe duke iu referuar kontratës kolektive të futbollistëve profesionistë, e cila i konsideron shkelje të rënda ose shumë të rënda fyerjet (si në rastin e Valverde) ose, nëse provohet, dëmtimet serioze ndaj një personi gjatë ushtrimit të aktivitetit profesional (hipoteza që lidhet me Tchouameni).
Tensioni që shpërtheu në dhomat e zhveshjes së Real Madrid
Valverde përfundoi në spital me një prerje në ballë dhe traumë në kokë: ai mohoi se kishte pasur përplasje fizike me shokun e skuadrës dhe u shpreh i habitur e i indinjuar nga përhapja e versioneve të pavërteta të ngjarjes vetëm për të “shpikur dhe shpifur”. Po si u dëmtua? Në mënyrë aksidentale, duke mohuar që Tchouameni ta ketë prekur me dorë. “Përplasja” mes tyre nisi pas një ndërhyrjeje të ashpër në stërvitje, por fakti që situata mori këto përmasa lidhet me klimën e tensionit, stresit dhe zhgënjimit që po përjetojnë “Los Blancos” pas një sezoni katastrofik në Champions League, La Liga dhe Kupën e Mbretit.
Çfarë rrezikojnë Valverde dhe Tchouameni
Mbledhja urgjente e thirrur menjëherë pas incidentit (dhe rrjedhjes së lajmit që mori jehonë të madhe) ishte vetëm hapi i parë zyrtar i Real Madridit. Hapi tjetër ishte hapja e hetimit të brendshëm dhe procedimit disiplinor që do të ketë pasoja për lojtarët e përfshirë. Ashpërsia e dënimit do të varet nga klasifikimi i ngjarjes: “shkelje e rëndë” apo “shkelje shumë e rëndë”, sipas rregullores kolektive të futbollistëve profesionistë.
Hipotezat në tavolinë përfshijnë: gjobë ekonomike deri në 25% të pagës mujore; pezullim nga aktiviteti dhe paga deri në 30 ditë; përjashtim të përkohshëm nga skuadra; dhe në rastet më ekstreme, madje edhe pushim nga puna për arsye disiplinore. Në detaje, ndëshkimet parashikohen kështu:
Shkelje e rëndë. Pezullim i marrëdhënies së punës dhe i pagës nga 2 deri në 10 ditë, si dhe masa ekonomike shtesë. Gjobat mund të arrijnë deri në 7% të pagës mujore për paga deri në 100 mijë euro në muaj, ndërsa për paga mbi 100 mijë euro parashikohet edhe një penalizim shtesë deri në 4%.
Shkelje shumë e rëndë. Ky është spektri i masave për sjellje të konsideruara tepër të rënda si agresione fizike, mungesë totale disipline, mashtrim sportiv apo edhe doping. Në raste të tilla parashikohet pezullim i marrëdhënies së punës dhe i pagës nga 11 deri në 30 ditë, si dhe gjoba deri në 25% të pagës mujore (ku pesha e “përsëritjes” së episodit mund të rëndojë pozitën e Valverde dhe Tchouameni). Në rastet më ekstreme mund të arrihet edhe deri te shkarkimi.