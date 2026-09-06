Valles tregon si e ndali Mbappé nga pika e bardhë: “E tërbova, vetëm i flisja para goditjes”

Në stadiumin La Cartuja të Seviljes, Real Madrid pësoi pengesën e parë të vërtetë të sezonit, duke humbur 1-0 ndaj Real Betis. Por pas avantazhit andaluzian të shënuar nga Troy Parrott në minutën e 81’, Blancos e gjetën veten në minutat shtesë me mundësinë maksimale për të barazuar: një penallti. Në pikën e bardhë u paraqit Kylian Mbappé, specialist që ka një përqindje pothuajse perfekte realizimi, por që këtë herë ra në “grackën” e Alvaro Valles, portierit të Betis, i cili priti goditjen e tij dhe më pas shkaktoi një përballje të furishme në fushë. Pas ndeshjes ai zbuloi se si ia kishte dalë: “I fola shumë përpara penalltisë, e shpërqendrova aq sa duhej”.
Gracka psikologjike e Valles ndaj Mbappé, më pas britma në fytyrë
Siç u tregua qartë nga pamjet televizive dhe videot që qarkulluan në rrjetet sociale, përpara se Mbappé të godiste, portieri i Betis, Alvaro Valles, vuri në skenë një luftë të vërtetë psikologjike me sulmuesin francez dhe e fitoi atë. Ky ndikim vazhdoi në të gjitha çastet përpara penalltisë, e cila më pas rezultoi vendimtare për fitoren e Betis, duke lëvizur në mënyrë të parregullt në portë dhe duke vonuar goditjen, duke bezdisur Mbappé. Rezultati ishte perfekt: një pritje elastike ndaj goditjes së ulët dhe jo mjaftueshëm të këndshme, duke u shtrirë në të majtën e tij dhe duke e larguar topin.
Në fund, britma në fytyrën e Mbappé: i përfshirë nga furia e garës, sapo topi u largua duke çliruar zonën, Vallés u ngrit menjëherë dhe shfryu gjithë tensionin me një britmë çliruese vetëm pak centimetra larg fytyrës së Mbappé, duke prekur kufijtë e një përleshjeje fizike, ndërsa francezi e shtyu atë, gati duke e mos besuar atë që ndodhi.
— browlytopyers (@browlytopyers) September 4, 2026
Alvaro Vallés zbulon “trukun” anti-Mbappé: “E shpërqendrova aq sa duhej”
Pas ndeshjes, në mikrofonat e televizioneve spanjolle, portieri i Betis shpjegoi në detaje taktikën e tij psikologjike, duke pranuar strategjinë fituese, por më pas duke minimizuar tonet e ndezura të reagimit të tij: “E dija që Kylian është pothuajse i pagabueshëm nga pika e bardhë nëse e lë të mendojë. U përpoqa ta nervozoja, e shpërqendrova para goditjes duke lëvizur mbi vijë dhe duke bërë pak shfaqje për t’i hequr sigurinë. Kur një kampion i tillë gjuan një penallti në minutën e 95’, e vetmja mundësi që ke është të hysh në kokën e tij dhe kjo mjaftoi”.
Për përballjen e nxehtë finale, Vallés hodhi më pas ujë mbi zjarr: “Britma në fytyrë? Ishte vetëm shpërthimi i adrenalinës së momentit, një emocion i pastër pasi shpëtova rezultatin në minutën e 95’ kundër skuadrës më të fortë në botë. Asnjë mungesë respekti ndaj Mbappé, i cili mbetet një futbollist i jashtëzakonshëm. Në fushë jetohet me impuls, kur ndeshja përfundon shtrëngon duart”.
Kush është Alvaro Vallés: Man of the Match i Betis-Real
Alvaro Vallés nuk është gjithsesi një emër që ka dalë nga hiçi: i rikthyer te Real Betisi në verën e vitit 2025, pas një sezoni si rezervë ai është rikthyer të jetë vendimtar në rotacionin e titullarëve dhe edhe kundër Real Madridit nuk u mjaftua vetëm me shkëlqimin te penalltia: statistikat zyrtare tregojnë se ai bëri 5 pritje vendimtare gjatë 90 minutave, që jo rastësisht i dhanë edhe çmimin Man of the Match.
90 … pic.twitter.com/TM3qz2HsLP
— Real Betis Balompié (@RealBetis) September 4, 2026
Mbappé, viktimë e faktorit fushë dhe e “trash talking”
Episodi i Seviljes riktheu në qendër të debatit rëndësinë e faktorit psikologjik, i cili luan një rol shumë të madh nga pika e bardhë, edhe për një superyll të mësuar të menaxhojë presione botërore si Mbappé, i cili ka një përqindje realizimi nga penalltitë rreth 80%. Ndikimi i agresivitetit të kundërshtarit, humbjet e kohës dhe provokimet ndryshuan perceptimin e momentit, duke e ngarkuar me përgjegjësi të mëdha, vendimtare, duke konfirmuar se, përveç teknikës, “truket” psikologjike mbeten një armë vdekjeprurëse edhe në futbollin e niveleve më të larta.