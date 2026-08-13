Vala ekstreme e të nxehtit e çon në mbi 12 mijë e 500 numrin e të vdekurve në Gjermani

Valët e të nxehtit në Gjermani gjatë këtij viti dyshohet se kanë shkaktuar rreth 12 mijë e 500 vdekje, shifër dukshëm më e lartë krahasuar me vitet e kaluara, ka njoftuar Instituti Robert Koch (RKI), autoriteti gjerman i shëndetit publik.
Në raportin e fundit javor, janë bërë të ditur se numri i vdekjeve të lidhura me temperaturat e larta këtë vit është dukshëm më i madh krahasuar me mesataren e viteve të fundit.
Sipas të dhënave të institutit, në vitin 2018 në Gjermani u regjistruan rreth 9 mijë e 400 vdekje të lidhura me të nxehtin, ndërsa në vitin 2019 rreth 7 mijë e 700 shkruan yaho.
Vlerësimi i fundit përfshin periudhën nga 6 prilli deri më 2 gusht 2026.
Instituti thekson se këto janë vlerësime konservatore dhe se numri real i vdekjeve të lidhura me temperaturat e larta mund të jetë edhe më i madh.