Vaessen mashtron sulmuesin me “trukun FIFA”: e mësoi me të birin në PlayStation

Kush mendon se të jesh kampion i “FIFA”-s, lojës së famshme të futbollit ku të rinjtë dhe jo vetëm garojnë prej vitesh, nuk shërben për asgjë, duhet të ndryshojë mendim. Dëshmia erdhi nga ajo që ndodhi në Holandë, në një ndeshje të Eredivisie mes Groningen dhe NAC Breda, kur portieri i vendasve, Etienne Vaessen, befasoi të gjithë – përfshirë Kemperin, sulmuesin e NAC – me një lëvizje që i lejoi të shmangte golin, duke shfrytëzuar “mësimet” e marra nga i biri me të cilin luan “FIFA”: “Është një truk që mund ta bësh aty dhe e përsërita në fushë. Në fund të fundit është vetëm një lojë, apo jo?”
Etienne Vaessen used a “FIFA trick” to surprise the opposing attacker. 🎮😂
🗣️ "I often play FIFA with my son, so you can do that too."
1000 IQ. 🧠 pic.twitter.com/bAMESLtUZe
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) January 14, 2026
Çfarë ndodhi në Groningen–NAC: lëvizjet “e çuditshme” të Vaessen
Lëvizjet e Vaessen përballë kundërsulmit të NAC, me Kemperin që po ikte i vetëm nga e majta, gati të përfundonte lehtësisht përballë portierit të Groningenit, i bënë menjëherë kronistët dhe tifozët të dyshonin: një lëvizje drejt qendrës së portës në vend që të mbyllte shtyllën e parë, duke i lënë hapësirë goditjes më të thjeshtë. Dhe pikërisht kështu bëri Kemper, i bindur se kishte kapur Vaessen jashtë pozicioni: një e majtë e saktë drejt portës, por pa festë – Vaessen ishte më i zgjuar dhe më i shpejtë, sepse e kishte llogaritur gjithçka, duke e mashtruar sulmuesin dhe duke u kthyer pikërisht te shtylla e parë, i sigurt se topi do të shkonte aty.
Vaessen u përgjigjet kureshtarëve: “Asnjë gabim, e sfidova Kemper dhe fitova unë”
Më shumë se një lëvizje refleksi, ajo e Vaessen ishte një kurth i studiuar, të cilin portieri i Groningen e shpjegoi pas ndeshjes: “Kur pashë Kemper që po vinte, e kuptova se do të më sfidonte”, shpjegoi ai. “Prandaj vendosa menjëherë të bëja një lëvizje për ta provokuar dhe ai ra në grackë”.
“Truku FIFA” i zbuluar nga Vaessen: “Edhe në fushë luhet, apo jo?”
Një lëvizje e lindur nga orë të tëra para PlayStation-it, siç e rrëfeu vetë Vaessen: “E pashë dhe kuptova që kishte rënë në grackë, kështu bëra një fintë dhe u ktheva mbrapsht. Është një lëvizje që e kam parë shpesh duke luajtur FIFA me djalin tim, një truk që doja ta përsërisja edhe në fushë. Në fund të fundit, nëse funksionon aty, pse jo këtu? Në fund futbolli është thjesht një lojë, apo jo?”