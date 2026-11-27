Një ditë pasi shpalli zgjedhjet e parakohshme presidenciale në Serbi, Aleksandar Çupiç, në cilësinë e ushtruesit të detyrës së presidentit, mori pjesë në samitin e Procesit të Brdo-Brijunit në Ohër, ku bëri thirrje për bashkëpunim dhe ruajtjen e marrëdhënieve të mira mes vendeve të rajonit.
Gjatë fjalimit të tij, Çupiç vlerësoi kontributin e Ballkanit në kulturën, shkencën dhe artin botëror, duke përmendur mes personaliteteve të shquara edhe shkrimtarin e madh shqiptar, Ismail Kadare.
“Ky rajon i ka dhënë botës Dellçevin, Njegoshin, Presherenin, Andriçin, Selimoviçin, Krlezhën dhe Kadarenë. Toka ballkanike i ka dhënë gjithashtu Teslën, Pupinin dhe Ruđer Boshkoviqin”, deklaroi ai.
Në vijim, kreu i shtetit serb theksoi se vendet e Ballkanit kanë shumë gjëra për t’i ofruar njëri-tjetrit, Evropës dhe botës, duke nënvizuar rëndësinë e ruajtjes së asaj që është pozitive në marrëdhëniet mes tyre dhe përmirësimit të aspekteve që kanë nevojë për ndryshim.
Çupiç u ndal edhe te nevoja për solidaritet, demokraci dhe sundim të ligjit, duke theksuar se bashkëpunimi rajonal është i domosdoshëm për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për brezat e ardhshëm.
Ai sqaroi gjithashtu se, në cilësinë e tij aktuale si kryetar i Asamblesë Kombëtare dhe ushtrues i detyrës së presidentit, nuk ka kompetencat për të përcaktuar politikën e jashtme të Serbisë. Sipas tij, ajo duhet të jetë e balancuar, e parashikueshme dhe konsistente.
Në përfundim të fjalimit, Çupiç theksoi rëndësinë e përfshirjes së të rinjve në proceset politike, duke argumentuar se pa pjesëmarrjen e tyre nuk mund të pritet që ata të qëndrojnë dhe të ndërtojnë të ardhmen në rajon.