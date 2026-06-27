Uruguaji eliminohet, Bielsa çmendet në transmetim live: i ulëret gazetares

Marcelo Bielsa përjetoi një mbrëmje për t’u harruar pas eliminimit të Uruguajit nga Botërori 2026, që erdhi pas humbjes ndaj Spanjës. Trajneri argjentinas u gjend edhe një herë në qendër të vëmendjes për sjelljen e tij pas ndeshjes, kur humbi kontrollin përpara intervistës. Marrëdhënia e Bielsës me mediat ka qenë prej kohësh e ndërlikuar dhe, gjatë turneut, nuk kanë munguar kritikat e tij edhe ndaj organizimit të Botërorit në Shtetet e Bashkuara, sidomos për udhëtimet dhe menaxhimin e pushimeve për hidratim.
😨 La reacción de Bielsa… DA MIEDO
El entrenador uruguayo reaccionó así antes de hablar al acabar el partido mientras se preparaba la periodista.
No habló con Muslera en el cambio y así explicó por qué Valverde salió en el minuto 55.#MundialRTVE #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BkCOWE4dBl
— Teledeporte (@teledeporte) June 27, 2026
Bielsa humbet kontrollin para intervistës: “Nise menjëherë!”
Episodi më i diskutueshëm, siç u përmend, ndodhi në fund të ndeshjes. Përpara intervistës televizive, kamerat filmuan trajnerin, dukshëm të irrituar, teksa i kërkonte gazetares të niste menjëherë me pyetjet, duke thënë me ton të acaruar: “Nise menjëherë!”. Skena u bë edhe më e veçantë nga muzika në sfond: nga altoparlantët e stadiumit dëgjohej kënga “Superstar” e Aitana.
Gjatë intervistës, Bielsa u shfaq jashtëzakonisht lakonik dhe, kur u pyet për bilancin e turneut, pranoi se nuk kishte arritur të nxirrte në pah potencialin e kombëtares uruguaiane: “Nuk i lë asgjë futbollit uruguaian, sepse çdo kontribut që një trajner mund t’i japë futbollit të një vendi ku ka punuar për tre vjet nuk do të ketë kurrë ndikim të rëndësishëm nëse nuk arrihen rezultatet”, deklaroi ai pa dorashka.
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Më pas shtoi: “Vendi i katërt në kualifikuese nuk vlente asgjë, vendi i tretë në Kupën e Amerikës nuk vlente asgjë dhe nuk kam nevojë ta përkufizoj këtë paraqitje. Nëse më pyesni se si do të kujtohet periudha ime këtu: si një periudhë në të cilën nuk lashë asgjë pa provuar.”
“Pavarësisht punës së madhe, angazhimit dhe përkushtimit të grupit të lojtarëve që kisha në dispozicion, nuk arrita t’i shndërroja në një skuadër që të mos kishte nevojë të shpjegonte pse gjërat shkuan në këtë mënyrë. Nga shtatë pikët që meritonim të fitonim, morëm vetëm dy”, komentoi Bielsa me keqardhje, duke u vënë edhe në vendin e gazetarëve: “Askush nuk është i gatshëm të dëgjojë shpjegime dhe kjo është e natyrshme. Për këtë arsye pyetjet nuk kërkojnë përgjigje, por projektojnë mbi mua, si përgjegjësi kryesor, gjithë zhgënjimin për punën që kam bërë, dhe kjo është në rregull.”
🗣"NO LE DEJO NADA AL FÚTBOL URUGUAYO"🇺🇾
▶ Marcelo Bielsa fue muy autocrítico de su ciclo al frente de la Selección de Uruguay en la conferencia de prensa luego de la derrota ante España pic.twitter.com/El8DSoyv9C
— Diario Olé (@DiarioOle) June 27, 2026
Gjatë intervistës Marcelo Bielsa u rikthye në dy raste te çështja e Fernando Muslerës. Zëvendësimi i portierit në pushimin mes pjesëve, pas golit të shënuar nga Álex Baena dhe i shoqëruar edhe nga ai i Federico Valverdes, kishte ndezur debat. Trajneri uruguaian sqaroi në konferencë atë që kishte deklaruar pranë fushës pas vërshëllimës përfundimtare: “Nuk e mora unë atë vendim”. Më pas shpjegoi: “Vendosi vetë të dilte në pushim”. Sa i përket zëvendësimit të Valverdes, ai u shpreh: “E zëvendësova Valverden me Federico Viñas sepse doja t’i jepja më shumë forcë sulmit, duke marrë parasysh karakteristikat e lojtarit që hynte dhe atij që dilte.”
Uruguaji eliminohet, në fazën e 1/16-ve shkon Kepi i Gjelbër
Uruguaji i jep lamtumirën Botërorit shumë më herët sesa pritej, pas një turneu shumë poshtë pritshmërive. Mes shkaqeve kryesore të eliminimit ishte paraqitja e portierit Fernando Muslera, protagonist në kuptimin negativ me gabime vendimtare që sollën të paktën një gol të pësuar në secilën ndeshje. Pasiguritë e tij ndikuan jashtëzakonisht shumë në rrugëtimin e “Celeste”-s, duke i hapur praktikisht rrugën kualifikimit të Kepit të Gjelbër, që e mbylli grupin në vendin e dytë duke arritur një kualifikim historik.
Premisat përpara ndeshjes me Spanjën nuk ishin aspak ideale, pasi disa zëra linin të kuptohej se dhomat e zhveshjes së Uruguajit ishin në trazira dhe se katër futbollistë kishin kërkuar një takim ballë për ballë me Bielsën. Disa prej veteranëve, si Sergio Rochet, Manu Ugarte, Rodrigo Bentancur dhe Fede Valverde, ishin bërë zëri i grupit për t’u ankuar ndaj disa zgjedhjeve të trajnerit argjentinas.
“El Loco” kishte bërë bujë për mënyrën se si sillej me mediat që në ditët e para të Kupës së Botës, por ai ishte përgjigjur: “Nuk jam model për askënd, nuk kam pse të shpjegoj asgjë”, duke u përpjekur të linte pas çdo polemikë. Edhe intervista e tij 30-sekondëshe para nisjes për në SHBA kishte ngjallur shumë diskutime, por vetëm ata që nuk e njohin personazhin mbetën të habitur nga deklaratat e tij.
Epilogu në fushë dukej tashmë i shkruar, për aq sa kishte treguar Uruguaji në dy ndeshjet e para, dhe aventura e Bielsës si përzgjedhës i “Celeste”-s mund të konsiderohet e përfunduar me Botërorin 2026.