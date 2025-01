Uruguaj, gjesti i madh i Luis Suarez: shpëton një burrë që donte të varej

Luis Suarez është bërë protagonist i një gjesti të madh në Uruguaj, duke marrë rolin e një heroi jashtë fushës. I thirrur nga policia dhe një grup psikologësh pranë rezidencës së tij të pushimeve afer Ciudad de la Costa, ish-sulmuesi i Barcelonës dhe Liverpool arriti ta bindte një burrë 49-vjeçar të mos i jepte fund jetës së tij.

Duke qenë me të njëjtin emër dhe një tifoz i madh i futbollistit, personi që kërkonte të vetëvritej ishte ngjitur në një pemë gjashtë

metra të lartë me një litar të lidhur në qafë, duke këkuar për shoqen e tij dhe duke kërcënuar se do të hidhej.

Pas një pritjeje të gjatë, Suarez mbërriti në vendngjarje dhe, pas një dialogu miqësor me ish-sulmuesin, burri u qetësua dhe ndoqi udhëzimet e idhullit të tij, duke zbritur nga pema dhe duke hequr dorë nga akti tragjik.