Urimi i Tom Holland për ditëlindjen e Zendaya

Tom Holland ka uruar së fundmi të dashurën e tij, Zendaya për ditëlindjen e 27-të përmes një postimi në Instagram Story.

Në foton e parë, Zendaya është e veshur me veshje për snorkeling. “My birthday girl,” shkroi Holland, sipër fotos. Tre emoji me sy zemre shoqëruan imazhin e dytë, i cili tregonte aktoren në një shëtitje nëpër një park teksa shëtiste dy qen, me flokët që i frynin nga era.

Në qershor, Zendaya uroi gjithashtu Holland për ditëlindjen me një sërë imazhesh të të dashurit të saj. Në llogarinë e tij në rrjetet sociale, Tom falënderoi miqtë dhe ndjekësit e tij “për të gjitha mesazhet e mrekullueshme të ditëlindjes” në mbishkrimin e një postimi dhe tha se fotografia, e cila shfaqte veten të veshur me pantallona të shkurtra blu dhe një helmetë, ishte “ndoshta foto më seksi” e bërë ndonjëherë prej tij. Ai e mbylli me hashtag-un “#sexyiestmanalive”.

Vajza e ditëlindjes së fundmi u hap me Elle për numrin e shtatorit 2023 të revistës, ku ajo diskutoi filmin e saj të ardhshëm Challengers dhe interesin publik për marrëdhënien e saj me Hollandën. “Pjesë të jetës sime, e pranoj, do të jenë publike”, tha Zendaya. “Por gjithashtu, unë kam kontroll mbi atë që zgjedh të ndaj,” vazhdoi ajo. “Ka të bëjë me mbrojtjen e paqes dhe t’i lejosh gjërat të jenë të tuat, por gjithashtu të mos kesh frikë të ekzistosh.”