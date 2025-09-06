Urdhri i ri i Trumpit: Shtetet që i ndalojnë padrejtësisht amerikanët janë sponsore të terrorizmit

Presidenti amerikan, Donald Trump e ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që parasheh shpalljen e shteteve që ndalojnë padrejtësisht shtetas amerikanë, si sponsore shtetërore të terrorizmit, përfshirë Iranin, Afganistanin, Rusinë dhe Kinën.
Zyrtarë të lartë të administratës kanë thënë para gazetarëve më 5 shtator se Uashingtoni do t’i shënjestrojë shtetet që mbajnë padrejtësisht amerikanë, si dhe ata që përfshihen në “diplomaci pengjesh”.
“Sikurse me listën e sponsorëve shtetërorë të terrorizmit, asnjë shtet nuk do të ketë dëshirë të përfundojë në këtë listë”, ka thënë Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio përmes një deklarate.
Urdhri parasheh masa të ashpra, përfshirë sanksionet, ndaj shteteve që Uashingtoni beson se po mbajnë gabimisht amerikanë.
Një zyrtar tjetër i lartë i administratës amerikane u ka thënë gazetarëve se masat ndëshkuese do të jenë të ngjashme me ato që vendosen ndaj organizatave që shpallen terroriste.
“Sot ndryshon gjithçka sa u përket regjimeve mashtruese dhe regjimeve që mendojnë se amerikanët mund të trajtohen si pengje”, ka thënë një zyrtar tjetër i administratës, në kushte anonimiteti.
Administrata amerikane ka thënë se ka siguruar lirimin e 72 shtetasve amerikanë, përfshirë prej vendeve sikurse Rusia dhe Afganistani./evropaelire.org