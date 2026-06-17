Uragani Haaland godet Botërorin, shënon edhe Ostigard: poker i Norvegjisë ndaj Irakut

Debutim bindës për Norvegjinë në Botërorin 2026. Kombëtarja e trajnerit Solbakken mposhti 4-1 Irakun në ndeshjen e parë të Grupit I dhe iu përgjigj Francës, e cila pak orë më parë kishte mposhtur Senegalin. Norvegjia iu përgjigj Francës dhe Haaland iu përgjigj rivalit të tij Mbappé, sepse pas dopietës së sulmuesit të Real Madridit erdhi edhe ajo e bomberit të Manchester City, e realizuar në pjesën e parë, i cili e festoi debutimin e tij në një Botëror në mënyrën më të mirë të mundshme.
Hussein realizoi golin e barazimit të përkohshëm për Irakun, që megjithëse nuk zhgënjeu në pjesën e dytë, u detyrua të përkulej përballë cilësisë dhe forcës fizike më të madhe të kundërshtarëve, të cilët edhe një herë, pas tashmë të famshmit Hydratation Break, gjetën golin që vulosi ndeshjen me goditjen me kokë të mbrojtësit të Genoa-s, Ostigard, i cili parapriu të gjithë pas goditjes nga këndi të ekzekutuar nga Odegaard. Në sekondën e fundit erdhi edhe pokeri (diferenca e golave mund të jetë vendimtare, shën. red.) falë një autogoli të Hussein në rrëmujën e zonës. Norvegjia e nis me marsh të lartë.