United humbet mundësinë e arritjes në zonën Champions: West Ham i rrëmben barazimin

Java e 14-të e Premier League, e luajtur gjatë mesjavës, mbyllet me barazimin mes Manchester United dhe West Ham. Në Old Trafford, ndeshja mes “Djajve të Kuq” të Amorim dhe “Hammers” të Nuno Espirito Santo përfundon 1-1, me Dalot që arrin të çojë përpara vendasit në minutën e 58’, ndërsa Magassa rikthen ekuilibrin në të 84’. Djajtë e Kuq shpërdorojnë kështu një mundësi për t’u ngjitur në renditje, duke u kthyer megjithatë në barazim pikësh me Liverpool.
Pasi gjetën fitoren në javën e fundit kundër Crystal Palace, Manchester United pret në Old Trafford West Hamin, që vinte ndërkohë nga humbja në shtëpi kundër Liverpool të dielën e kaluar. Në “Teatrin e Ëndrrave”, i pari që provon është Mbeumo, me Areola që përgjigjet i gatshëm ndaj goditjes së kamerunasit. Vendasit insistojnë dhe Zirkzee e detyron Wan-Bissaka në një shpëtim vendimtar, ndërsa Cunha nuk arrin të shënojë me një tentativë me roveshatë. Fare pranë golit shkon edhe Bruno Fernandes me një vole të bukur në gjysmë ore lojë, me pjesën e parë që shkon kështu në arkiv pa gola.
Rezultati zhbllokohet megjithatë në pjesën e dytë, kur ish-lojtari i Milan, Dalot, arrin të çojë përpara të kuqtë e Mançesterit në minutën e 58’. Në të 84’, West Ham barazon llogaritë me Magassa, i cili fikson kështu rezultatin final 1-1. Manchester United ngjitet kështu në 22 pikë, në barazi me Liverpool, ndërsa West Ham shkon në 12 pikë.