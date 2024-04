‘Unë dhe Ilnisa planifikojmë të bëjmë një fëmijë’, Meritoni jep deklaratën e fortë

Meritoni ka bërë një deklaratë të befasishme gjatë një debati e sipër me Erjolën, derisa diskutonte për raportin që ka ai me Ilnisën.

Në diskutim e sipër, moderatori nga Kosova thoshte se shihte një të ardhme me Ilnisën derisa planifikon që të fëmijë me të.

“Unë edhe Ilnisa e hamë bukën e njëri-tjetrit, me një lugë hamë të dy. Unë me Ilnisën dua të krijoj familje edhe me e bo një bebush të vogël. Kismet Zotit ndodh ishalla, një vajzë të vogël”, tha Meritoni derisa debatonte për këtë me Erjolën.

Në këtë bisedë ndërhyri më pas edhe Roza, e cila pyeti Meritonin ndonëse po e thoshte këtë vetëm për të fituar simpatinë e audiencës.

“Po, është e vërtetë, sepse i kam 29 vjet dhe dua të bëjë edhe një bebush për qejfi”, theksoi tutje ai.