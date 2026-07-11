Ultimatumi i Trump për Iranin: Keni afat deri të shtunën në darkë

Donald Trump ka lëshuar kërcënime të reja kundër Iranit, duke e paralajmëruar Teheranin se ka urdhëruar lëshimin e 1,000 raketave drejt vendit nëse ata tentojnë ta vrasin atë.
“1,000 raketa janë gati për t’u lëshuar dhe synojnë Republikën Islamike të Iranit, me mijëra të tjera që do të pasojnë menjëherë, nëse qeveria iraniane do të zbatojë kërcënimin e saj, të bërë në shumë vende të botës, për të vrarë ose për të tentuar të vrasë Presidentin në detyrë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, domethënë, mua!” theksoi presidenti amerikan në një postim në Truth Social.
“Urdhrat janë dhënë tashmë dhe ushtria amerikane është e gatshme, e gatshme dhe e aftë, për një periudhë prej një viti, me mundësi zgjatjeje, të shkatërrojë plotësisht të gjitha zonat e Iranit”, shtoi ai më tej.
Në të njëjtën kohë, sipas një raporti nga Axios, administrata Trump i ka dërguar një ultimatum Iranit që të pranojë deri sot, të shtunën, se Ngushtica e Hormuzit është e hapur dhe të angazhohet për të ndaluar sulmet ndaj anijeve tregtare.
Ky mesazh iu përcoll Teheranit si drejtpërdrejt ashtu edhe nëpërmjet ndërmjetësve rajonalë, thanë tre zyrtarë amerikanë.
Amerikanët pretendojnë se Irani shkeli memorandumin e mirëkuptimit që nënshkroi me SHBA- në tre javë më parë duke kryer sulme të përsëritura ndaj anijeve tregtare në zonën e Ngushticës së Hormuzit.
Këto sulme shkaktuan shkëmbime zjarri dhe e çuan marrëveshjen e brishtë më pranë shembjes, me presidentin amerikan që deklaroi gjatë Samitit të NATO-s se armëpushimi “ka mbaruar”, duke i quajtur iranianët “llum”.
Zyrtarët amerikanë argumentojnë se dështimi i Teheranit për t’iu përmbajtur një angazhimi kaq të qartë ngre dyshime serioze rreth gatishmërisë dhe aftësisë së Iranit për të zbatuar një marrëveshje më komplekse në lidhje me programin bërthamor të vendit.
Në qendër të lëvizjeve të ardhshme është takimi midis Ministrit të Jashtëm iranian Abbas Araghchi dhe Ministrit të Jashtëm të Omanit Badr al-Busaidi, i cili pritet të zhvillohet sot në Muscat për të diskutuar krizën në Ngushticën e Hormuzit.
Omani ka marrë rolin e ndërmjetësit, ndërsa në javët e fundit, edhe para nënshkrimit të Memorandumit të Bashkëpunimit, ka bashkëpunuar me SHBA-në dhe vendet e Gjirit për të krijuar një rrugë alternative detare pranë brigjeve të saj për kalimin e anijeve.
Ky veprim e zemëroi Iranin, duke dobësuar pozicionin e tij negociues, thanë zyrtarët amerikanë. Negociatorët iranianë u thanë atyre se elementë radikalë brenda regjimit kishin hapur zjarr ndaj anijeve në një përpjekje për të rifituar avantazhin e tyre negociues.
Një zyrtar amerikan tha se iranianët kontaktuan qeverinë amerikane pas dy ditësh përleshjesh më parë këtë javë dhe kërkuan bisedime të reja për të zgjidhur mosmarrëveshjen. “Ata na thanë: ‘Bëmë një gabim. Le të vazhdojmë bisedimet’”, pohoi zyrtari.
I njëjti zyrtar amerikan shtoi se brenda regjimit iranian po zhvillohet një luftë për pushtet në lidhje me zbatimin e Memorandumit të Mirëkuptimit dhe hapat e mëtejshëm në negociatat me administratën Trump.
“Ka elementë brenda sistemit të tyre që duan të arrijnë një marrëveshje, por ne nuk mund të marrim vendime për ta. Ata duhet t’i marrin gjërat nën kontroll”, tha ai.
Zyrtarët amerikanë thanë, sipas Axios, se presin që Irani të lëshojë një deklaratë sot pas takimit të së shtunës në Oman.
“Ne duam që ata të deklarojnë publikisht se do të ndalojnë së qëlluari anijet dhe të pranojnë në mënyrë të qartë, ose të paktën në mënyrë implicite, se kanë gabuar. Kjo është ajo për të cilën po punojmë tani. Ne presim që iranianët të deklarojnë… se të gjitha kalimet në Ngushticën e Hormuzit do të jenë të hapura dhe se kalimi do të jetë pa pagesë”, tha një zyrtar amerikan.
Një zyrtar i dytë amerikan tha se do të kishte pasoja serioze nëse Irani refuzonte.
“Nëse ky nuk është qëndrimi i tyre, atëherë nuk do të jetë një ditë e mirë për ta”, tha ai.