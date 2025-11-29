“Ukraina”, Wall Street Journal zbulon planin e fshehtë të Trump: Jo paqe, por biznes!

Sipas Wall Street Journal, plani i presidentit amerikan Donald Trump për Ukrainën nuk ka si qëllim kryesor arritjen e paqes, por të bëjë që SHBA-të, Rusia dhe Ukraina të bëhen partnerë tregtarë. Burime pranë bisedimeve kanë thënë se Kremlini i ka propozuar Shtëpisë së Bardhë të arrijë paqen përmes biznesit dhe se, me habinë e madhe të Evropës, Uashingtoni ka pranuar linjën e propozuar nga Moska.
Gjatë takimit të tetorit në Miami mes të dërguarit amerikan Steve Witkoff dhe Kirill Dmitriev, kreu i fondit sovran rus dhe negociator i zgjedhur nga Vladimir Putin, dy palët diskutuan një plan 2 trilionë dollarësh për të ringjallur ekonominë ruse. Ky plan do të favorizonte kompanitë amerikane mbi konkurrentët evropianë.
Plani i Dmitriev parashikon që kompanitë amerikane të përdorin rreth 300 miliardë dollarë të aseteve të ngrira të Bankës Qendrore Ruse në Evropë për projekte investimi ruso-amerikane dhe për rindërtimin e Ukrainës pas luftës. Gjithashtu, sipas Dmitriev, kompanitë amerikane dhe ruse mund të bashkohen për të shfrytëzuar pasuritë minerare të Arktikut.
Qëllimi i Kremlinit është të bindë SHBA-të që të shohin Rusinë si një vend me mundësi të mëdha ekonomike, jo si kërcënim ushtarak. Përmes marrëveshjeve shumë-milionëshe në sektorin e mineraleve të rralla dhe energjisë, Moska mund të ridizejnojë hartën ekonomike të Evropës dhe të krijojë një ndarje mes Amerikës dhe aleatëve të saj tradicionalë.
Dmitriev, ish-punonjës i Goldman Sachs, ka gjetur partnerë tek Witkoff, shok i gjatë golfi i Trump, dhe Jared Kushner, dhëndri i presidentit amerikan, i cili përmes fondit të tij Affinity Partners ka tërhequr investime miliardëshe nga monarkitë arabe. Biznesmenët ndajnë të njëjtin qasje gjeopolitike si Trump: Kufijtë janë më pak të rëndësishëm se biznesi.
Witkoff i ka thënë Wall Street Journal se Rusia ka burime të jashtëzakonshme dhe shpreson që Rusia, Ukraina dhe SHBA-të të bëhen partnerë tregtarë.
“Nëse arrijmë këtë, të gjithë përfitojnë dhe kjo do të jetë një mburojë kundër konflikteve të ardhshme”, tha ai.
Brenda Shtëpisë së Bardhë, këshilltarët kryesorë e shohin këtë kombinim biznesi dhe gjeopolitike si mundësi për investitorët amerikanë për të përfituar nga një Rusi pas-lufte dhe për t’u bërë garantë tregtarë të paqes. Rusia ka bërë të qartë se preferon kompanitë amerikane mbi ato evropiane, duke kritikuar liderët e tyre që “bënë shumë gabime” në përpjekjet për paqe.
“Arti i marrëveshjes sipas Trump është: ‘Shikoni, unë po e zgjidh këtë çështje dhe ka përfitime të mëdha ekonomike për Amerikën, apo jo?’”, tha një burim për Wall Street Journal.