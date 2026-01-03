Ukraina reagon pas kapjes së Maduros nga SHBA: Ne s’ia kemi njohur legjitimitetin pas zgjedhjeve të manipuluara

Kreu i diplomacisë ukrainase, Andrii Sybiha, ka reaguar pas sulmit të SHBA-së në Venezuelë dhe kapjes së Maduros.
Ai ka thënë se Ukraina në vazhdimësi ka mbrojtur të drejtën e kombeve për të jetuar të lira e pa diktaturë, megjithatë shton se regjimi i Maduros i ka shkelur këto parime.
Sybiha ka potencuar se Ukraina nuk e ka njohur legjitimitetin e Maduros pas zgjedhjeve të manipuluara dhe pas dhunës ndaj protestuesve.
“Populli i Venezuelës duhet të ketë mundësinë për një jetë normale, siguri, prosperitet dhe dinjitet njerëzor. Ne do të vazhdojmë të mbështesim të drejtën e tyre për këtë normalitet, respekt dhe liri. Ne qëndrojmë për zhvillime të mëtejshme në përputhje me parimet e së drejtës ndërkombëtare, duke i dhënë përparësi demokracisë, të drejtave të njeriut dhe interesave të qytetarëve të Venezuelës.”, ka shkruar ai.
