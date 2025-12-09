Ukraina përgatit një plan të ri paqeje, Zelensky nuk heq dorë nga territoret

Ukraina po përgatitet t’i paraqesë Shtëpisë së Bardhë një plan të rishikuar paqeje, ndërsa kërkon të shmangë lëshimet territoriale ndaj Rusisë.

Kievi është gati të propozojë alternativa ndaj SHBA-së pasi Presidenti Volodymyr Zelensky përjashtoi përsëri dorëzimin e territoreve, duke thënë se ai “nuk kishte të drejtë” ta bënte këtë sipas ligjit ukrainas apo ndërkombëtar.

Ai i bëri komentet ndërsa u takua me udhëheqësit evropianë dhe të NATO-s të hënën, pjesë e një përpjekjeje kolektive për të penguar SHBA-në të mbështesë një marrëveshje paqeje që përfshin lëshime të mëdha për Ukrainën dhe që aleatët kanë frikë se do ta linte atë të cenueshme ndaj një pushtimi të ardhshëm.

Ndërkohë, qyteti i Sumyt në veriperëndim të Ukrainës mbeti pa energji elektrike gjatë natës pas një sulmi me dron rus.

Turneu diplomatik i Zelensky-t në Evropë vjen pas disa ditësh bisedimesh intensive midis negociatorëve amerikanë dhe ukrainas gjatë fundjavës, të cilat dështuan të prodhonin një marrëveshje me të cilën Kievi mund të binte dakord.

