Forcat Mbrojtëse të Ukrainës përdorën për herë të parë raketa Flamingo të prodhuara në vend në sulmet e natës ndaj dhjetëra objektivave ruse në territoret e pushtuara dhe brenda Rusisë.
Nga ky prodhim u përdorën dronë sulmues, dronë reaktivë dhe raketa të llojeve të ndryshme.
Mbrëmë pamë lëshime të disa mjeteve sulmuese me rreze të gjatë veprimi, duke përfshirë zhvillimet e brendshme: raketat Flamingo dhe Bars, dhe droni Liutyi.
Goditjet u regjistruan në Krimenë ukrainase të pushtuar përkohësisht në ndërmarrjen e magazinimit të naftës të Terminalit Detar të Naftës, një zonë parkimi për helikopterë dhe vendet e magazinimit dhe përgatitjes së dronëve në aeroportin Kirovske, dhe një stacion radari të mbrojtjes ajrore pranë Yevpatoria-s.
Në Oblastin Zaporizhzhia të pushtuar përkohësisht, u godit një depo karburanti pranë Berdyansk, së bashku me postet e komandës së përparme të Ushtrisë së 5-të të Armëve të Kombinuara Ruse dhe Divizionit të 127-të të Pushkëve me Motor.
Raketa ukrainase Flamingo me rreze të gjatë veprimi ka një rreze veprimi që tejkalon 3,000 kilometra. Presidenti Volodymyr Zelenskyy tha se prodhimi masiv i Flamingo do të fillojë në janar-shkurt 2026.