Ukraina kryen sulme të koordinuara në bazën ajrore ushtarake brenda Rusisë

Ukraina ka kryer “sulme të koordinuara” gjatë natës kundër një baze ajrore ushtarake brenda Rusisë, duke synuar avionët luftarakë rusë, ka thënë një burim ukrainas për Sky News.

Operacioni, i cili u zhvillua herët këtë mëngjes, përfshinte sulme kundër avionëve luftarakë SU-34, të cilat janë përdorur nga ushtria ruse për të goditur forcat e Kievit brenda Ukrainës, tha burimi ushtarak, duke folur në kushte anonimiteti.

“Aeroporti ushtarak Morozovsk pret avionët e shpejtë, SU-34, të cilët nisin sulme mbi trupat ukrainase të vijës së parë,” tha burimi.

“Ky sulm do të pengojë aftësinë e Rusisë për të kryer sulme të tilla në të ardhmen dhe do të lejojë trupat ukrainase të shtyjnë forcat tokësore ruse, me një kërcënim të reduktuar të sulmit ajror.”

Nuk ka asnjë konfirmim zyrtar për sulmet kundër aeroportit as nga Ukraina dhe as nga Rusia.

Por, ministria ruse e mbrojtjes u citua nga mediat lokale të thoshte se mbrojtja ajrore ruse rrëzoi 53 dronë ukrainas gjatë natës, shumica e tyre mbi rajonin e Rostovit.