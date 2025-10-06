Ukraina bën kërdi, 1090 rus të vrarë brenda 24 orëve – humbje të mëdha në tanke, artileri

Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës raportoi se brenda 24 orëve Ukraina likuidoi 1090 rus..
Ndërkaq Rusia ka humbur rreth 1,116,340 trupa në Ukrainë që nga fillimi i pushtimit të saj në shkallë të plotë më 24 shkurt 2022
Sipas raportit, Rusia ka humbur gjithashtu 11,235 tanke, 23,313 automjete të blinduara luftarake, 63,496 automjete dhe rezervuarë karburanti, 33,464 sisteme artilerie, 1,516 sisteme raketash me shumë lëshues, 1,223 sisteme mbrojtjeje ajrore.
Po ashtu edhe 427 aeroplanë, 346 helikopterë, 67,226 dronë, 28 anije dhe varka dhe një nëndetëse.