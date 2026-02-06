Ujërat nga reshjet e dendura në Himarë depërtojnë në ambientet e Policisë

Reshjet e dendura të shiut në jug të vendit, konkretisht në qytetin e Himarës, kanë shkaktuar dalje nga shtrati të përroit që kalon në mes të qytetit. Mësohet se për pasojë janë përmbytur rrugë periferike, dhe uji ka depërtuar edhe në ambientet e Komisariatit të Policisë së Himarës.

Bëhet me dije se efektivët e policisë kanë ndërhyrë menjëherë duke ngritur pajisjet nga toka për t’i shpëtuar nga dëmtimi. Ndërkohë, situata vijon të mbetet problematike, pasi reshjet kanë qenë intensive dhe të pandërprera.

