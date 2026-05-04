Udhëtim në Sardenjë me Ester Expósito kur ishte i dëmtuar: Mbappé tërbon Real Madrid

Kylian Mbappé ka përfunduar në qendër të vëmendjes te Real Madrid, por jo për paraqitjet në fushë. Sulmuesi, i ndalur për shkak dëmtimi, është parë mes Parisit dhe Italisë së bashku me partneren Ester Expósito, në atë që është dukur më shumë si një udhëtim kënaqësie sesa një fazë rikuperimi në Valdebebas. Një zgjedhje që nuk është pritur mirë as nga klubi dhe as nga ambienti madrilen.
Mes tifozëve dhe në ambientin madrilen rritet pakënaqësia: shumëkush i interpreton këto lëvizje si një sinjal të mungesës së përfshirjes, me ndjesinë se lojtari e ka arkivuar tashmë sezonin duke u përqendruar te objektiva të tjerë, si Botërori i ardhshëm.
Edhe në dhomat e zhveshjes, sipas disa rindërtimeve, nuk mungojnë dyshimet dhe këto lloj qëndrimesh në këtë moment të sezonit nuk janë vlerësuar. Ka nga ata që flasin për trajtime të ndryshme mes lojtarëve dhe nga ata që vënë në diskutim mënyrën e të sjellit, në përgjithësi, të sulmuesit. Álvaro Arbeloa, duke mbajtur një linjë diplomatike pas fitores kundër Espanyol, ka kujtuar se “çdo lojtar bën atë që e konsideron të drejtë në kohën e lirë dhe unë nuk mund të ndërhyj”, duke shtuar megjithatë se “kur vesh fanellën e Real Madrid dhe kur je pjesë e këtij klubi, e kupton pritshmëritë që ky klub të imponon. Jemi një klub ku, fatmirësisht, nuk ka pasur kurrë, nuk ka dhe nuk do të ketë kurrë një lojtar më të madh se Real Madrid”.
Vetë trajneri i përkohshëm për gjendjen fizike të Mbappé është shprehur kështu: “E gjithë planifikimi për lojtarët e dëmtuar mbikëqyret nga stafi mjekësor i Real Madrid, i cili kontrollon kur lojtarët duhet të shkojnë në Valdebebas dhe kur jo. Nga aty, secili bën atë që e konsideron të përshtatshme në kohën e lirë; unë nuk mund të ndërhyj. Pas ekzaminimeve të javës së kaluar, dukej se do të duhej pak më shumë kohë, por… do të shohim si evoluon situata”.
Klubi, nga ana e tij, nuk i ka ndaluar lëvizjet e futbollistit francez, por nuk ka pëlqyer ekspozimin e tepruar mediatik të udhëtimeve, sidomos atë në Cagliari. Ajo që ka irrituar drejtuesit nuk është aq nisja në vetvete, sa mënyra publike e menaxhimit të situatës, e konsideruar e papërshtatshme në një moment delikat të sezonit dhe e aftë të ushqejë polemika rreth klubit.
Mbetet kështu pasiguria për praninë e Kylian Mbappé në Clásico-n e ardhshëm: kjo javë do të jetë vendimtare për të kuptuar nëse sulmuesi mund të rikthehet apo nëse klubi do të zgjedhë të mos marrë rreziqe, duke marrë parasysh edhe një garë për titull tashmë të komprometuar.
