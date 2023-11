Udhëheqësi kinez pas 6 vitesh vizitë në SHBA! Xi Jinping takohet sot me Biden

Xi Jinping ka mbërritur në SHBA për të marrë pjesë në samitin e Apec me Presidentin amerikan, Joe Biden. Avioni i tij u ul në San Francisko të martën. Udhëheqësi kinez pritet të përpiqet të forcojë ekonominë e trazuar të vendit të tij. Fakti që Xi është në udhëtimin e tij të parë në SHBA në gjashtë vjet, një vizitë katër-ditore që përfshin pjesëmarrjen e tij në forumin ndërkombëtar të Bashkëpunimit Ekonomik të Azisë Paqësorit. është në vetvete e jashtëzakonshme, shkruan CNN. Udhëheqësit e dy ekonomive më të mëdha në botë nuk kanë folur me njëri-tjetrin që kur u takuan për herë të fundit në një mbledhjeje tjetër ndërkombëtare në Bali, Indonezi në nëntor 2022.

Xi po shkon drejt samitit ndërsa lufton për të ringjallur ekonominë e lëkundur kineze, ende duke u rikuperuar pasi heqjes së masave kufizuese të rrepta pandemike, me tregun e pronave në krizë dhe papunësinë rekord të të rinjve. Ndërkohë, Biden përballet me sfidat ndërkombëtare, nga lufta në Ukrainë deri te konflikti i fundit në Gaza. Dhe një tjetër pikë e ndezur globale që përfshin Kinën është gjëja e fundit që ai do të dëshironte të shihte, veçanërisht kur ai garon për t’u rizgjedhur si President vitin e ardhshëm.

“Në një kohë që ata të dy përballen me sfida të brendshme dhe sfida të politikës së jashtme, ka më pak nxitje për ta që të përpiqen të ndjekin njëri-tjetrin dhe pak më shumë nxitje për ta për të stabilizuar marrëdhëniet e tyre”, tha Yun Sun, drejtor i Programit të Kinës në instituti Stimson Center në Uashington.

Axhenda e Xi

Pavarësisht sfidave me të cilat përballet në shtëpi, udhëheqësi i izoluar kinez mund ta shohë veten në një pozicion më të fortë në krahasim me Biden. Pekini e sheh SHBA-në si të rrënuar nga polarizimi i thellë politik dhe në rënie globalisht.

Pekini beson se SHBA është ajo që “duhet të bëjë një korrigjim” në qëndrimin e saj ndaj Kinës.

Në sytë e tij, nëse “ju po vini tek ne dhe po flisni me ne, atëherë duhet të (lëvizni në) drejtimin tonë”, tha Suisheng Zhao, drejtor i Qendrës për Bashkëpunim Kinë-SHBA në Universitetin e Denverit, duke iu referuar vizitave të zyrtarëve amerikanë në Pekin gjatë muajve të fundit. Një çështje në krye të listës së axhendës së Xi, sipas analistëve, është shtytja e SHBA për të diversifikuar zinxhirët e furnizimit për të reduktuar varësinë nga prodhimi kinez, një motor ekonomik, dhe përpjekjet e saj për të kufizuar aksesin e Kinës në llojet e teknologjisë së përparuar amerikane jetike për nivelin më të lartë të vendit, industritë e teknologjisë dhe modernizimi i ushtrisë së saj.

Pekini i sheh këto përpjekje, të cilat përfshijnë kufizime në shitjen e çipave të avancuar në Kinë dhe ndalimin e disa investimeve të teknologjisë amerikane në Kinë, si veprime flagrante për të shtypur rritjen e saj, dhe jo masat të sigurisë kombëtare që administrata Biden pretendon se janë. Zyrtarët kinezë janë kundërpërgjigjur me kontrollet e tyre mbi materialet natyrore të përdorura për prodhimin e produkteve teknologjike. Xi do t’i kërkojë Bidenit të sqarojë dhe të përcaktojë shtrirjen e qasjes së SHBA-së për kufizimet e teknologjisë, thonë analistët.

Ai gjithashtu ka të ngjarë të shtyjë Biden për garanci për politikën amerikane ndaj Tajvanit, demokracisë vetëqeverisëse që Partia Komuniste në pushtet e Kinës pretendon dhe është zotuar të bashkohet me të. Shtetet e Bashkuara kanë rritur mbështetjen për ishullin në vitet e fundit mes agresionit në rritje nga Kina. Çështja po bëhet vetëm më e mprehtë përpara zgjedhjeve presidenciale të afërta në janar, në të cilat Pekini shpreson të shohë Partinë Progresive të Demokracisë së Tajvanit (DPP), e cila kundërshton lidhjet më të ngushta me Kinën, të humbasë pushtetin.

“(Pekini) e di se zgjedhjet po vijnë. Ata po i thonë Amerikës në çdo mënyrë të mundshme që kjo është një çështje e vijës së kuqe, mos e prekni,” tha Sun i Stimson Center. Udhëtimi në Kaliforni do të jetë gjithashtu një mundësi për Xi-në që t’i paraqesë biznesmenëve amerikanë mbi idenë se Kina mbetet një vend mundësish dhe është e përkushtuar ndaj reformave pro-biznesit që kanë nxitur rritjen e saj meteorike në dekadat e fundit.

Xi pritet ta nënvizojë këtë pikë gjatë një fjalimi drejtuar drejtuesve të industrisë amerikane në një darkë këtë javë, megjithëse Pekini ende nuk e ka konfirmuar. Besimi i biznesit në Kinë është rritur në vitet e fundit pas kontrolleve të rrepta pandemike dhe ndërsa Xi rriti kontrollin e shtetit mbi ekonominë dhe zgjeroi një ligj tashmë të paqartë dhe të gjerë kundër spiunazhit.