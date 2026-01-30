“U përpoq ta linte disa herë”: krisje në martesën e Kanye West

Martesa mes Kanye West dhe Bianca Censori ka kaluar një periudhë të vështirë, sipas burimeve pranë çiftit.
Pas një letretë publikuar në The Wall Street Journal dhe një interviste për Vanity Fair, ku reperi foli për komentet e tij antisemitike, një burim i afërt me ta i tha PEOPLE se Censori kishte tentuar të largohej nga West përpara se ai të kërkonte trajtim.
“Bianca ka qenë shumë e pakënaqur në martesë prej një kohe dhe është përpjekur të largohet disa herë,” tha burimi.
Në një intervistë me email për Vanity Fair, të publikuar të mërkurën më 28 janar, West, 48 vjeç, i cili ka folur hapur për çrregullimin bipolar, deklaroi se kishte përjetuar një “episod të thellë depresiv” si pasojë e një ilaçi antipsikotik dhe se përfundoi në “një qendër rehabilitimi në Zvicër”.
Një tjetër burim pranë West i tha PEOPLE se themeluesi i Yeezy-t ka qenë prej vitesh në një “cikël vicioz”:
“Kur nuk është mirë mendërisht, ai krijon drama të mëdha që lënë pasoja afatgjata. Kur stabilizohet, bëhet shumë i vetëdijshëm për dëmin që u ka shkaktuar familjes, miqve dhe vetes. Kjo vetëdije sjell faj dhe pendesë të thellë.”
Ndërkohë, John Monopoly — një figurë e njohur e industrisë muzikore dhe menaxheri i hershëm i West — deklaroi për PEOPLE se reperi ndodhet “në një gjendje shumë të mirë” dhe po merr përgjegjësi për veprimet e tij.
“Për herë të parë pas një kohe të gjatë, ai po bën një përpjekje serioze për t’u përmirësuar,” tha Monopoly. “Ai kujdeset shumë dhe po përpiqet të bëjë më mirë.”
Më 26 janar, West publikoi një letër të hapur — të paguar nga marka e tij Yeezy — si reklamë njëfaqëshe në The Wall Street Journal, ku pretendoi se çrregullimi bipolar kishte ndikuar në sjelljet e tij të çrregullta dhe deklaratat antisemitike.
Në letër, ai përmendi një aksident automobilistik në vitin 2002, që sipas tij i kishte shkaktuar dëmtime në lobin frontal të trurit, të cilat nuk u zbuluan deri në vitin 2023.
“Jam thellësisht i penduar dhe i turpëruar për veprimet e mia në atë gjendje,” shkroi West. “Nuk jam nazist apo antisemit. I dua njerëzit hebrenj.”