“U ndjeva sikur isha martuar dy herë”, JLo ironizon Affleck në skenë

Jennifer Lopez ka reflektuar me humor për jetën e saj sentimentale, duke përmendur në mënyrë ironike ish-bashkëshortin Ben Affleck, gjatë natës hapëse të rezidencës së saj të re në Las Vegas.
Të martën, më 30 dhjetor, në koncertin e parë të turneut “Up All Night” në The Colosseum at Caesars Palace, këngëtarja 56-vjeçare foli për ndryshimet që ka përjetuar në jetën e saj që nga rezidenca e fundit në Las Vegas, rreth 10 vite më parë.
“Kanë kaluar 10 vite që nga rezidenca ime e fundit këtu. Kaluan sa hap e mbyll sytë,” tha ajo para publikut. “Dhe gjatë kësaj kohe, jam martuar vetëm dy herë,” shtoi ajo mes të qeshurave.
Më pas, Lopez e korrigjoi veten me shaka: “Jo, nuk është e vërtetë. Vetëm një herë. Thjesht u ndje si dy,” duke shkaktuar sërish të qeshura në sallë.
“Jam duke bërë shaka. Gjithçka ka mbaruar dhe është në rregull. Jam duke mësuar, po rritem dhe jam në epokën time të lumtur,” tha ajo, duke theksuar se ndodhet në një fazë pozitive të jetës.
Jennifer Lopez dhe Ben Affleck u lidhën për herë të parë në fillim të viteve 2000, u ribashkuan në vitin 2021 dhe u martuan në vitin 2022, por u divorcuan në vitin 2024. Pavarësisht ndarjes, dyshja kanë ruajtur marrëdhënie të mira dhe janë parë bashkë në disa evente publike.
Gjatë koncertit, Lopez foli edhe për periudha të vështira pas divorcit nga Marc Anthony, duke treguar se si muzika dhe kërcimi e ndihmuan të mos dorëzohej. “Pavarësisht çfarë të sjell jeta, vazhdo të kërcesh,” ishte mesazhi i saj për publikun.