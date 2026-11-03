U godit me gju në fytyrë nga portieri, Jesús de Miguel humb jetën: 30 vjeçari nuk ia del

Jesús de Miguel nuk ia doli. Në moshën vetëm 30-vjeçare, sulmuesi i Tenerife-s ka ndërruar jetë si pasojë e përplasjes së dhunshme me portierin e Andorras, Owono. Gjendja e këtij futbollisti spanjoll ishte dukur që në fillim kritike, pikërisht për shkak të forcës së goditjes që kishte marrë në zonën e kraharorit. Komunikata e publikuar gjatë natës nga klubi, ku bëhej fjalë për një përkeqësim të gjendjes neurologjike, nuk linte vend për lajme të mira. Dhe, në fakt, pak më vonë erdhi njoftimi zyrtar që konfirmoi një tragjedi që trondit të gjithë botën e futbollit.
Jesús de Miguel ka ndërruar jetë, vjen njoftimi i dhimbshëm i Tenerifes
Fatkeqësisht, shpresat për rikuperimin e mundshëm të De Miguel-it ishin shumë të pakta pas arrestit kardiak që zgjati disa minuta. Futbollisti mori menjëherë ndihmën e parë në fushë dhe e rifitoi rrahjen e zemrës vetëm në ambulancë, pasi reanimimi kardiopulmonar dha rezultat. Megjithatë, duket se, pavarësisht se kishte rifilluar të merrte frymë në mënyrë të pavarur, sulmuesi nuk arriti të rikuperohej, duke mbetur në gjendje të qëndrueshme, por jashtëzakonisht të rëndë. Referimi ndaj dëmtimeve neurologjike konfirmoi mundësinë e një situate të pakthyeshme, e cila përfundoi në mënyrën më të keqe të mundshme, me ndarjen e tij nga jeta.
Njoftimi i klubit për vdekjen
Ky është mesazhi prekës i Tenerife: “Jemi të shkatërruar nga dhimbja, me një nyjë në fyt dhe pa mundur ta besojmë se kjo është e vërtetë. Ne, si CD Tenerife, njoftojmë ndarjen tragjike nga jeta, të ndodhur këtë të martë, më 3 nëntor 2026, në orën 08:00, të Jesús de Miguel Alameda. Nuk ka fjalë ngushëllimi; nuk ekziston absolutisht asgjë që mund ta lehtësojë këtë ndjenjë të mbushur me trishtim. Jemi pranë familjes së tij të shkatërruar, njerëzve të dashur dhe të gjithë tifozëve të Tenerife, të cilët sot vajtojnë këtë përfundim mizor. Familja e Jesús de Miguel falënderon për çdo dëshmi të vetme mbështetjeje që ka marrë dhe, në të njëjtën kohë, kërkon me gjithë zemër respektin maksimal për privatësinë e saj në këto momente të tmerrshme”.
Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.
No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace.
La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos.
🖤 DEP
— CD Tenerife 🏴 (@CDTOficial) November 3, 2026
Përplasja në fushë me Owono
Mosbesim dhe tronditje për atë që ndodhi. Ndeshja mes Tenerifes dhe Andorras, e vlefshme për La Liga 2, po i afrohej fundit, ndërsa De Miguel ishte nisur drejt portës kundërshtare me shpresën për të shënuar golin vendimtar. Por në vend të kësaj ndodhi përplasja e fortë me portierin mik, Owono, i cili doli në mënyrë krejtësisht të pakontrolluar, me gjurin shumë lart. Një ndërhyrje e rrezikshme në përpjekje për të ndalur aksionin dhe për të shmangur një rezultat negativ, por që në fund rezultoi fatale për qendërsulmuesin e Tenerifes.
Sipas rindërtimit të dinamikës së aksidentit, Jesús de Miguel mori një goditje me gju drejtpërdrejt në kraharor, ndërsa pësoi edhe një goditje në kokë. Pikërisht kjo shkaktoi arrestin kardiak të futbollistit të lindur në vitin 1996. Kritika kryesore ndaj portierit është se zgjodhi një ndërhyrje kaq brutale dhe të rrezikshme, kur mund ta kishte ndalur aksionin edhe me një “faull taktik” të zakonshëm.
🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀
🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto
🏟️ Tenerife – Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H
— Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026
Owono në qendër të kritikave
Mund të imagjinohet vetëm gjendja shpirtërore e portierit, i cili fillimisht u përball me thirrjet e tifozëve të Tenerifes (“vrasës, vrasës”) dhe me zemërimin e opinionit publik. Pas ndërhyrjes së tij, ai u drejtua në mënyrë të ftohtë drejt dhomave të zhveshjes, i vetëdijshëm se faulli i kryer ishte i ndëshkueshëm me karton të kuq të drejtpërdrejtë. Vetëm më vonë, përpara se të largohej nga fusha, ai u kthye për t’u interesuar mbi gjendjen e De Miguel, pasi kuptoi shqetësimin e përgjithshëm.
Në orët pas ndeshjes, sipas mediave spanjolle, Owono ishte shfaqur shumë i tronditur dhe kishte shprehur dëshirën për t’i kërkuar personalisht falje kundërshtarit, duke shkuar në spital. Megjithatë, një gjë e tillë nuk u bë e mundur. Me siguri, ai do të duhet të përballet me një pezullim të gjatë, por edhe me një situatë që duhet të vlerësohet nga pikëpamja penale.
Kush ishte Jesús de Miguel, protagonisti i Tenerifes
Tenerife ka humbur një futbollist që nuk kishte pasur nevojë për shumë kohë për t’u kthyer në një pikë referimi të skuadrës, duke marrë një rol kyç në ngjitjen në kategori. I ardhur nga Castellón, ai kishte arritur që në fillim të fitonte zemrat e tifozëve, me 6 gola në pesë ndeshje. Një nga cilësitë e tij kryesore ishte fakti se nuk dorëzohej kurrë, një karakteristikë që, fatkeqësisht, e tregoi edhe në aksidentin sportiv që i mori jetën.
Ai ishte bërë një nga figurat e rëndësishme të ngjitjes në Serinë B, ndërsa konfirmimi i tij erdhi pas një rrugëtimi të gjatë në futboll, me skuadra si Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve, Navalcarnero, Unionistas de Salamanca e të tjera. Ai djalosh që ishte rritur në akademinë e Real Madrid njihej nga të gjithë thjesht si “DeMi”, i dashur dhe i respektuar për sjelljen e tij gjithmonë shembullore.
Ngushëllimet e botës së futbollit
Lajmi për vdekjen e De Miguel bëri xhiron e botës, duke shkaktuar një valë reagimesh prekëse. Edhe Andorra dëshironte të shprehte menjëherë afërsinë me familjen e futbollistit të ndjerë: “Me zemër të thyer dhe të shkatërruar, dëshirojmë t’i përcjellim ngushëllimet tona më të sinqerta familjes së Jesús de Miguel, të gjithë shokëve të tij të skuadrës, miqve dhe CD Tenerife”. Presidenti Piqué komentoi gjithashtu: “Më vjen jashtëzakonisht keq. Pusho në paqe, Jesús”.
Në Tenerife janë shpallur tri ditë zie, ndërsa gjatë ditës së sotme mund të vendoset pezullimi i të gjitha ndeshjeve në Spanjë. Ndërkohë, në qendrën stërvitore të Real Madrid është mbajtur një minutë heshtje në nderim të kujtimit të Jesús.
El minuto de silencio de toda la plantilla del Real Madrid por Jesús de Miguel.
MI CLUB ❤️🙏🏻 https://t.co/zjkxYAHlPc
— (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) November 3, 2026