U gjobit me 450 mijë euro, Karim thyen heshtjen: Kam bërë gabim

Sulmuesi i Borussia Dortmundit, Karim Adeyemi, para pak javësh u gjobit me rreth 450 mijë euro nga autoritetet gjermane, pasi në një pako të porositur nga interneti u gjetën sende që ndalohen nga ligji për armët.
Rasti bëri bujë të madhe në mediat gjermane e ndërkombëtare, duke e vendosur futbollistin në qendër të vëmendjes.
Pas heshtjes disa javore, ai ka vendosur të flasë publikisht për herë të parë.
Në një deklaratë të gjatë të publikuar në Instagram, Adeyemi tregon se gjithçka ka ndodhur për shkak të pakujdesisë së tij, kur kishte porositur një “Mystery Box” pa e ditur se brenda do të kishte sende të ndaluara.
Futbollisti i përfaqësueses gjermane shpreh pendesë të thellë për situatën, duke pranuar se si figurë publike ka përgjegjësi të veçantë dhe se kësaj radhe nuk i ka bërë ballë kësaj pritshmërie.
Ai nënvizon se rasti i ka kushtuar shumë dhe se është një mësim i rëndësishëm për të.