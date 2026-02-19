U arrestua në rezidencën e tij! BBC: Prince Andrew festonte sot ditëlindjen

Policia britanike shkoi në shtëpinë e ish-Princit Andrew në Anglinë lindore dhe e arrestoi atë në ditëlindjen e tij të 66-të, për shkak të çështjes Epstein. Gazeta “Daily Telegraph” raportoi sot se makina patrullimi me targa konvencionale dhe rreth tetë oficerë të veshur civilë u panë duke mbërritur në Wood Farm në Sandringham më herët sot.
BBC raporton se, kjo është hera e parë që ish-princi, i cili është përballur me akuza të shumta për lidhje me abuzuesin e dënuar seksual Jeffrey Epstein, është arrestuar. Andrew ka mohuar vazhdimisht dhe me forcë çdo shkelje.