U aludua për kirurgji plastike, Bradley Cooper thyen heshtjen

Bradley Cooper ka vendosur t’i japë fund thashethemeve që qarkullojnë prej kohësh për pamjen e tij.
Aktori i filmit “Silver Linings Playbook”, 51 vjeç, ka mohuar publikisht se ka kryer ndërhyrje estetike gjatë një episodi të podcast-it të njohur “Smartless”, të drejtuar nga Jason Bateman, Sean Hayes dhe Will Arnett, i publikuar më 5 janar.
Gjatë bisedës, Will Arnett ngriti çështjen e zërave që qarkullojnë në rrjet se Cooper ka bërë kirurgji plastike, duke thënë se shumë njerëz janë të bindur për këtë, edhe pse — sipas tij — kjo nuk është e vërtetë. Jason Bateman e konfirmoi menjëherë, duke theksuar se aktori nuk ka bërë asnjë ndërhyrje.
Vetë Cooper reagoi shkurt:
“Jo,” tha ai, duke shtuar se kohët e fundit shumë njerëz i janë afruar për t’i thënë se duket mirë, gjë që ka nxitur edhe më shumë spekulimet.
Arnett ndërhyri duke shprehur irritimin e tij ndaj thashethemeve:
“Është çmenduri se sa lehtë njerëzit besojnë se dinë gjithçka. Lexon këto marrëzira dhe kupton sa pa bazë janë.”
Zërat për kirurgji plastike nisën vitin e kaluar, kur Cooper u shfaq në publik gjatë promovimit të filmit të tij të ri “Is This Thing On?”. Fansat në rrjetet sociale spekuluan se ai kishte bërë ndërhyrje në qepalla, lifting të vetullave apo mbushje me filler, ndërsa të tjerë e kritikuan ashpër pamjen e tij të ndryshuar.
Ky nuk është rasti i parë kur aktori përballet me polemika për pamjen e tij. Në vitin 2023, Cooper u kritikua për përdorimin e protezave, veçanërisht të hundës, për të portretizuar kompozitorin legjendar Leonard Bernstein në filmin “Maestro”. Disa kritikë e cilësuan këtë zgjedhje si antisemitike, ndërsa aktori e mbrojti vendimin duke thënë se ishte bërë nga respekti dhe dashuria për figurën që po portretizonte.
Në jetën personale, Bradley Cooper vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes për lidhjen e tij dyvjeçare me modelen Gigi Hadid. Sipas burimeve pranë çiftit, aktori raportohet se ka kërkuar dorën e saj në martesë, me mbështetjen e nënës së modeles, Yolanda Hadid.