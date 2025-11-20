Turqia grabitet në Spanjë: zhduken nga dhoma e zhveshjes ora luksoze e unaza 60.000 €

Pas barazimit të arritur në fushën e Spanjës në kualifikimet për Botërorin 2026, Turqia e teknikut Vincenzo Montella u gjend përballë një episodi krejtësisht të papritur dhe të pakëndshëm. Kombëtarja turke, e cila e mbylli grupin në vendin e dytë pas Furive të Kuqe dhe që, ashtu si Italia, do të duhet të luftojë për kualifikimin në Botëror përmes playoff-it, është përfshirë në një rast vjedhjeje të ndodhur brenda dhomës së zhveshjes së miqve në stadiumin “La Cartuja” të Seviljes.
Sipas asaj që raportojnë mediat kryesore spanjolle, në përfundim të ndeshjes disa objekte me vlerë të madhe do të kishin zhdukur nga zona e rezervuar për lojtarët turq. Alarmin e ka dhënë stafi i skuadrës, i cili pas rikthimit në dhomat e zhveshjes – pasi kishte lënë përkohësisht strukturën për të përfunduar operacionet pas ndeshjes – do të ishte vënë re mungesën e një ore luksoze dhe të dy unazave që u përkisnin anëtarëve të delegacionit.
U vodhën një orë dhe dy unaza nga dhoma e zhveshjes së Turqisë
Gazeta spanjolle Marca ka dhënë detaje të mëtejshme mbi ngjarjen, duke folur për një orë me vlerë të vlerësuar rreth 200 mijë euro dhe për dy unaza që secila do të kalonte 60 mijë euro. Episodi, i klasifikuar fillimisht si një harresë e thjeshtë e disa sendeve personale, mori menjëherë përmasat e një denoncimi zyrtar kur stafi turk u kuptua që objektet nuk ishin më të pranishme.
Autoritetet spanjolle u përfshinë menjëherë dhe hapën një hetim për të sqaruar çfarë kishte ndodhur. Sipas burimeve të informuara, të cituara sërish nga Marca, policia do të kishte rikuperuar tashmë të gjitha objektet e zhdukura dhe identifikuar të paktën një person të konsideruar përgjegjës, pa përjashtuar mundësinë që edhe figura të tjera të kenë marrë pjesë në vjedhje. Hetimi, për momentin, mbetet i hapur për të verifikuar përgjegjësi të tjera të mundshme dhe për të kuptuar se si ka qenë e mundur të hyhej pa u vënë re në një zonë teorikisht të mbrojtur.
Episodi ka errësuar në mënyrë të pashmangshme pjesërisht mbrëmjen e përjetuar nga Turqia, e cila kishte arritur një rezultat të rëndësishëm në fushë. Në Sevilje, megjithatë, festa u shndërrua në një parantezë të pakëndshme, e destinuar të diskutohet gjatë.