Turqia fluturon drejt Botërorit: vargu i tifozëve nuk ka fund, i shoqërojnë deri në aeroport

Turqia do të luajë në Kupën e Botës pas 24 vitesh. Kombëtarja e drejtuar nga Vincenzo Montella i kaloi me sukses “playoff”-et dhe do të marrë pjesë në Botëror me shumë shpresa, falë çerekfinales së arritur në Europianin e fundit dhe një grupi ku Shtetet e Bashkuara janë skuadra e parë e renditur.
Trajneri publikoi listën e të grumbulluarve pak para nisjes përtej oqeanit dhe, para se të hipnin në avion, futbollistët, trajneri dhe i gjithë stafi u shoqëruan drejt aeroportit nga dhjetëra automjete. Një përshëndetje jashtëzakonisht e ngrohtë dhe mbresëlënëse.
Kortezhi që shoqëron Turqinë para nisjes
Kombëtarja turke u nis drejt Shteteve të Bashkuara dhe, para se të hipte në avion, u shoqërua nga një kolonë e pafund automjetesh. Eskorta hapi rrugën, makinat e ndaluara u lanë vend dy autobusëve dhe një serie automjetesh që i ndiqnin nga pas, me flamuj turq mbi kofano dhe me një varg të gjatë flamujsh me gjysmëhënën që valëviteshin.
Pamje të një kohe tjetër, të cilat Turqia po i shijon dhe do të përpiqet t’i shfrytëzojë në javët e ardhshme kur do të përballet me Shtetet e Bashkuara, Paraguain dhe Australinë në fazën e grupeve.
Turkey National team convoy to the World Cup.
Wow that’s unbelievable. Hope they go far in this World Cup.
Arda the whole of Real Madrid and its fans wishes you all the best 🤍❤️ pic.twitter.com/6lYZs1Yc7e
— CLUB OF THE CENTURY 🥇 (@Whyalways_rex) June 2, 2026
Të grumbulluarit e Turqisë për Botërorin, zgjedhjet e teknikut Montella
Mes 26 lojtarëve të grumbulluar nga Montella janë edhe futbollisti i Juventusit Kenan Yildiz, ai i Interit Hakan Calhanoglu dhe mbrojtësi i Romës Zeki Celik. Në total janë nëntë futbollistë që luajnë në pesë kampionatet kryesore europiane.
Portierë: Altay Bayindir (Manchester United, Angli), Mert Gunok (Besiktas), Ugurcan Cakir (Galatasaray).
Mbrojtës: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Caglar Soyuncu (Fenerbahce), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Muldur (Fenerbahce), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (Roma).
Mesfushorë: Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Besiktas), Salih Ozcan (Borussia Dortmund).
Sulmues: Arda Guler (Real Madrid), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gul (Porto), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Yunus Akgun (Galatasaray).