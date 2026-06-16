Turpi i ri i FIFA-s, Trump do të ngrejë Kupën e Botës me fituesit e finales: ndryshohet protokolli

Donald Trump do të jetë i pranishëm në finalen e Botërorit jo vetëm si spektator: FIFA do t’i lejojë të bashkohet me skuadrën fituese për të ngritur trofeun, një privilegj i rrallë që nuk i është dhënë askujt më parë. Presidentit të Shteteve të Bashkuara do t’i lejohet të ndryshojë ceremoninë dhe të thyejë protokollin që zakonisht ndjek një ritual shumë të saktë.
Sipas asaj që raporton talkSPORT, FIFA do t’i lejojë të jetë në fushë gjatë gjithë ceremonisë së ndarjes së çmimeve dhe t’ia dorëzojë trofeun kapitenit të skuadrës fituese, duke festuar me ta. Është e njëjta skenë që ndodhi një vit më parë, kur Trump shkaktoi habi pasi i dorëzoi trofeun e Botërorit të Klubeve kapitenit të Chelsea-t dhe qëndroi pranë tij gjatë gjithë festimeve. Në atë rast ai mori edhe një medalje, e cila tani ekspozohet në Zyrën Ovale dhe që mund të shoqërohet nga trofeu më i çmuar i Botërorit më 19 korrik.
Trump do të ngrejë trofeun e Botërorit
Jo vetëm që do të jetë ai që do ta dorëzojë, me sa thuhet me dëshirën e vetë FIFA-s, por Trump do ta ngrejë trofeun së bashku me kapitenin e kombëtares që do të fitojë Botërorin.
Bëhet fjalë për një privilegj shumë të rrallë, një goditje ndaj protokollit që është respektuar gjatë gjithë këtyre viteve: rregulli kërkon që kupa të qëndrojë në piedestal gjatë gjithë finales dhe të sillet në podium vetëm nga një lojtar i skuadrës fituese, zakonisht kapiteni. Trofeu mund të preket nga krerët e shteteve organizatore, siç ka ndodhur edhe më parë, por ditën e finales nuk duhet të përfundojë në duart e askujt dhe janë fituesit që e marrin drejtpërdrejt.
Nuk do të jetë kështu në finalen e 19 korrikut në MetLife Stadium, sepse FIFA dëshiron që Trump t’ia dorëzojë trofeun kapitenit. Atij i është propozuar të marrë pjesë në të gjithë ceremoninë duke qëndruar në podium gjatë festimeve, ashtu si ndodhi në finalen e Botërorit të Klubeve: skena do të përsëritet edhe këtë herë duke thyer protokollin, sepse sipas asaj që kanë raportuar zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë, presidenti nuk do të tërhiqet gjatë ngritjes së kupës dhe do të marrë pjesë edhe ai në atë moment.