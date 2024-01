“Turp, më keq se në Pekin!”: britma e teknikut Mazzarri pas Superkupës së fituar nga Inter

Zemërimi, humbja, “protesta” në dhomat e zhveshjes gjatë ndarjes së çmimeve dhe në fund heshtja. Superkupa e Italisë nuk arrin t’i sjellë gëzim teknikut Walter Mazzarri, humbja e dytë në finale pas asaj në vitin 2012 ndaj Juventus. E trajneri i Napolit i referohet pikërisht asaj ndeshje në momentin e përjashtimit të diskutueshëm të sulmuesit të tij Simeone: “Më keq se Pekini! Është turp!”.

Njëmbëdhjetë vjet më parë, në Kinë, Napoli (në rezultatin 2-2 kundër Juves) mbeti me nëntë lojtarë në fund të ndeshjes për shkak të dy kartonëve të kuq të dhënë nga gjyqtari Mazzoleni. I pari, për Goran Pandev për një frazë fyese. ndërsa i dyti, për një karton të dyfishtë të verdhë, ndaj Juan Camilo Zuniga.

Pas golit të shënuar nga Lautaro, Mazzarri u kthye në dhomat e zhveshjes për të qëndruar atje derisa skuadra të nisej për në aeroport, nga ku do të kthehej në Napoli. Në fakt, ashtu si në Pekin 2012, trajneri humbi ceremoninë e ndarjes së çmimeve me dorëzimin e medaljes së argjendtë dhe më pas, me zgjedhjen e klubit (që lejoi vetëm De Laurentiis të fliste), nuk dha intervista.