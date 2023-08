Turistët ikën pa paguar nga restoranti në Berat, reagon Meloni: Më vjen turp

Pasi urdhëroi ambasadorin italian në Shqipëri që të paguante faturën e turistëve italianë në një restorant në Berat, vjen reagimi i kryeministres Giorgia Meloni.

Në një postim në rrjetin social në Facebook, Meloni ka shprehur keqardhje për ngjarjen.

Postimi i plotë:

Ndërsa isha në Shqipëri, kryeministri Rama më tregon historinë e 4 italianëve që u arratisën në një restorant lokal pa paguar faturën. Kujdestari, pasi fotot e arratisjes u bënë virale, tha se ishte ende i lumtur sepse bashkatdhetarët tanë kishin ngrënë mirë dhe ishin të lumtur.

Me vjen turp, sepse Italia qe dua te përfaqësoj nuk është një Komb qe e ben veten te flase jashte per keto gjera, qe nuk respekton punen e te tjereve, qe mendon se eshte qesharake duke i bere te tjeret. Kështu vendosa t’i kërkoja ambasadorit të shkonte të bashkonte faturën, të cilën e pagova personalisht. Asgjë e madhe, në fakt as që raportova për këtë.

Megjithatë kjo në Itali ka krijuar edhe polemika, nga një opozitë që me sa duket preferon një tjetër imazh të Italisë. Më vjen keq sepse shpresoja që të paktën të gjithë të bien dakord për diçka kaq të parëndësishme.