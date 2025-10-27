Tudor shkarkohet, Juventus duhet të paguajë tre trajnerë: ja alternativat

Aventura e Igor Tudor te Juventus tani ka përfunduar. Sipas asaj që bëhet e ditur nga Continassa, drejtuesit bardhezinj kanë vendosur të shkarkojnë trajnerin, dhe për të formalizuar ndarjen mungon vetëm njoftimi zyrtar. Për kroatin, fatale ishte humbja ndaj Lazios në Olimpico, humbja e tretë radhazi pas 2-0 në Como dhe 1-0 në Bernabeu në Champions League. Sipas burimeve, klubi për momentin mund të tamponojë situatën me Massimo Brambilla, trajnerin aktual të “Next Gen”, dhe më pas të vendosë për zëvendësuesin e vërtetë të Tudor.

Spalletti, Palladino e opsionet e huaja
Lista e kandidatëve për postin e lënë bosh nga Tudor ndahet mes opsioneve italiane dhe profileve ndërkombëtare.

Opsionet italiane: spikat emri i Luciano Spalletti, siç konfirmohet edhe gjatë “Pressing”, por mbetet i hapur edhe pista për një tjetër ish-trajner të Italisë si Roberto Mancini. Raffaele Palladino, nga ana tjetër, do të sponsorizohej nga drejtoresha sportive Modesto, me të cilën kishte punuar në kohën e Monzas.

Lexo më tej: Juventus katastrofik, Basic i jep fitoren Lazios: humbja e tretë radhazi për Tudor
E vetmja siguri është se Thiago Motta, aktualisht nën kontratë me Juventusin deri në 2027, nuk do të thirret për të marrë detyrën. Gjithashtu, kontrata në fuqi me italo-brazilianin është një nga faktorët që drejtuesit duhet domosdoshmërisht të vlerësojnë përpara se të përballojnë kostot për ardhjen e atij që do të ishte trajneri i tretë i paguar. Vendimi final për pankinën do të varet nga orët në vijim dhe, në fund, nga paraqitja në ndeshjen kundër Udineses.

