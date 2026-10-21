Tubimet studentore/ Dalin sot para gjykatës së Tiranës 58 protestues

Këtë të mërkurë pritet të dalin 58 prej të arrestuarve gjatë protestave studentore para Gjykatës së Tiranës. Ata do të njihen me masën e sigurisë. Ditën e djeshme, Gjykata Penale e Tiranës ka liruar nga qelia 28 protestues të arrestuar gjatë protestave të zhvilluara në kryeqytet, duke caktuar për të gjithë masën e sigurisë “detyrim paraqitje”.

Për tre prej tyre, gjykata e cilësoi arrestimin të paligjshëm, ndërsa për Rigers Hoxhën vendosi edhe ndalimin e pjesëmarrjes në tubime. Masat e sigurisë u shqyrtuan nga gjyqtaret Marcela Shehu dhe Yrfet Shkreli. Gjykata e Tiranës për shumicën e protestuesve ka vendosur masa të lehta sigurie, kryesisht ‘detyrim paraqitje.

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