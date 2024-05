Trump thotë se do të “bombardonte” Rusinë në përgjigje të pushtimit të Ukrainës

Donald Trump tha në një event për mbledhjen e fondeve, se do të bombardonte Moskën në përgjigje të pushtimit rus të Ukrainës, dhe do të sulmonte Pekinin nëse Kina do të pushtonte Tajvanin, po të ishte president, shkruan Washington Post.

Komentet e ish-presidentit amerikan befasuan disa nga donatorët në këtë ngjarje.

James Gilmore, i cili shërbeu si ambasador i Trumpit në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, u tha gazetarëve në Tajvan në fillim të këtij muaji se Trump po përpiqet të bëjë aleatët që të vënë më shumë theks në mbrojtjen e tyre.