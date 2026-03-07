Trump tallet me iranianët: Po ecin shumë mirë

Iranianët kanë parë të “zhduken” tashmë “dy grupe drejtuesish dhe kanë mbetur te grupi i tretë”. Kështu deklaroi Donald Trump duke folur për bombardimet që kanë cenuar udhëheqjen e Teheranit.

“Ushtria e tyre është zhdukur. Marina e tyre është zhdukur. Komunikimet e tyre janë zhdukur”, tha presidenti duke folur në Shtëpinë e Bardhë, në lidhje me humbjet që i janë shkaktuar Iranit. “Përveç kësaj”, bëri shaka ai, “po ecin shumë mirë”.
Presidenti përfundoi më pas: “Mendoj se në këtë moment jemi një vend më i respektuar se sa kemi qenë ndonjëherë më parë.”

