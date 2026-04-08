Trump shpall ‘fitore të plotë’ pas marrëveshjes për armëpushim dyjavor me Iranin

Në Lindjen e Mesme, Presidenti Donald Trump dhe Iran kanë rënë dakord për një armëpushim dy‑javor, duke pezulluar përkohësisht armiqësitë mes palëve pas javësh tensioni dhe kërcënimesh për përshkallëzim.
Marrëveshja u arrit vetëm pak orë para një afati kritik që kishte vendosur SHBA për të nisur sulme më të gjera, për shkatërrimin e Iranit.
Palët kanë shpallur fitore mbi këtë armëpushim, por me qasje të ndryshme ndaj asaj që ai përfaqëson. Trump e ka përshkruar marrëveshjen si një fitore të plotë për Shtetet e Bashkuara, duke theksuar se gjithçka që synonte politika amerikane është arritur dhe duke quajtur armëpushimin “një hap pozitiv për paqe”.
Në anën tjetër, zyrtarët iranianë e kanë cilësuar armëpushimin si një sukses diplomatik për Teheranin, duke argumentuar se pozicioni i tyre strategjik ,përfshirë kontrollin e Ngushticës së Hormuzit, është i njohur dhe i respektuar në këtë marrëveshje, dhe duke përshkruar rezultatin si një fitore historike për Iranin.