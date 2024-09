Trump reagon pas të shtënave me armë: Nuk dorëzohem kurrë

Ka reaguar ish-presidenti Donald Trump pas të shtënave me armë zjarri pranë tij, teksa ishte duke luajtur golf në klubin në pronësi të tij në Florida. Ish-presidenti siguroi mbështetësit se ishte në gjendje të mirë shëndetësore dhe i sigurt, ndërsa shtoi se nuk do të dorëzohet kurrë.

“Ka pasur të shtëna armësh në afërsi, por përpara se thashethemet të dilnin jashtë kontrollit, doja që ju të dëgjoni së pari këtë: JAM I SIGURT DHE MIRË! Asgjë nuk do të më ngadalësojë, nuk do të dorëzohem kurrë! Unë gjithmonë do t’ju dua që më mbështetni. Bashkim. Paqe. Bëjeni Amerikën të Madhe Përsëri” – shkroi Trump.

Ka reaguar edhe zëvendëspresidentja Kamala Harris, rivalja e Trump në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Kandidatja demokrate për zgjedhjet shkruan se dhuna nuk ka vend në Amerikë. Ajo shprehet e lumtur që Trump është i sigurt.

“Unë jam informuar për raportet e të shtënat me armë zjarri pranë ish-presidentit Trump dhe pronës së tij në Florida, dhe jam e lumtur që ai është i sigurt. Dhuna nuk ka vend në Amerikë” – shkroi ajo në “X”.

Një pushkë u gjet pas të shtënave me armë zjarri pranë fushës së golfit ku luante Trump. Një person po merret në pyetje në lidhje me të shtënat me armë. Ai besohet të jetë personi me armën jashtë vijës së gardhit të fushës së golfit. Ata thanë se është e paqartë nëse i dyshuari qëlloi i pari, nëse ai nuk qëlloi fare apo nëse qëlloi vetëm Shërbimi Sekret.