Trump pyetet nëse do ta depërtojë princin Harry: Ka mjaft probleme me gruan e vet të tmerrshme

Presidenti Donald Trump e ka nisur furishëm mandatin e tij të dytë në Shtëpinë e Bardhë, me depërtimet e imigrantëve ilegalë mjaft lart në agjendën e tij, shkruan Gazeta Metro.

Në këtë frymë, presidenti Trump u pyet edhe për çiftin e famshëm mbretëror që aktualisht jeton në SHBA, Harry dhe Meghan.

Ai u pyet nëse e ka konsideruar mundësinë e depërtimit të princit Harry.

“Do ta lë rehat. Ka mjaftueshëm probleme me gruan e tij, ajo është e tmerrshme”, u shpreh presidenti Trump.

