Trump publikon mesazhin e Macron për Greolandën

Presidenti amerikan Donald Trump ka publikuar në rrjetin social Truth Social një pamje ekrani që, sipas tij, është një mesazh i dërguar nga presidenti francez Emmanuel Macron, ku vihet në dyshim politika e SHBA-ve ndaj Groelandës.
Krahas mbishkrimit “Shënim nga Presidenti Emmanuel Macron i Francës”, në mesazhin e publikuar thuhet: “Miku im, jemi plotësisht dakord për Sirinë. Mund të bëjmë gjëra të mëdha për Iranin. Nuk e kuptoj çfarë po bën me Groenlandën.”
Publikimi i mesazhit vjen në një klimë të tensionuar mes dy liderëve. Ditët e fundit, Macron e ka cilësuar si “të papranueshëm” kërcënimin e Trump për tarifa lidhur me Groenlandën dhe ka refuzuar ftesën për t’iu bashkuar “Bordit të Paqes” për rindërtimin e Gazës.
I pyetur për këtë refuzim, Trump u shpreh shkurt: “Askush nuk e do atë”.