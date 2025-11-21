Trump pret në Shtëpinë e Bardhë “armikun” e tij Zohran Mamdani

Pavarësisht të gjitha parashikimeve dhe spekulimeve rreth një përplasjeje të mundshme në Zyrën Ovale gjatë vizitës së kryebashkiakut të ri të Nju Jorkut, Zohran Mamdani, Presidenti Donald Trump u tregua i përzemërt me të.
“Ne do ta ndihmojmë atë,” tha Trump, duke shtuar se “ne biem dakord për shumë më tepër gjëra nga sa kisha menduar.”
Ky është një mesazh dukshëm i ndryshëm nga ai që Trump dha gjatë fushatës elektorale për kryetarin e bashkisë së Nju Jorkut, kur ai kërcënoi vazhdimisht të ndalonte fondet federale për qytetin nëse Mamdani do të fitonte.
“Mendoj se do të keni, shpresojmë, një kryetar bashkie vërtet të shkëlqyer,” tha ai. “Sa më mirë të bëjë ai, aq më i lumtur jam unë.” I pyetur drejtpërdrejt për komentet e tij të mëparshme se Mamdani është një “komunist”, Trump tha thjesht se do të “ndryshonte”.
“Disa nga pikëpamjet e mia kanë ndryshuar,” shtoi ai. “Ndihem shumë i sigurt se ai mund të bëjë një punë shumë të mirë.”
Trump shprehu vazhdimisht mbështetje për Mamdanin gjatë pyetjeve të vështira nga gazetarët, duke e trokitur në krah dhe duke i thënë se është “në rregull” të thuash se është një despot. “Më kanë quajtur shumë më keq se një despot. Pra, nuk është aq fyese.”
Trump u duk se bëri çmos për të shmangur çdo përplasje në Shtëpinë e Bardhë. Po ashtu edhe Mamdani. Duke parë drejt së ardhmes, Trump tha se të dy mund të kenë mosmarrëveshje, por në fund të fundit do të jenë në gjendje ta bindin njëri-tjetrin.
“Nëse ai mund të kishte një sukses spektakolar, do të isha shumë i lumtur,” tha Trump, ndërsa vazhdoi ta quante Mamdanin një “person racional”. “Do të bëj tifo për të” – shtoi ai.
“Shpresoj që [të takohemi përsëri],” tha Trump drejt fundit. “Patëm një takim të shkëlqyer.”
Gjatë gjithë kohës të dy burrat theksuan se kishin pasur një takim produktiv dhe ishin zotuar të punonin së bashku për të adresuar çështjet e kostos së jetesës në New York City.
Trump u pyetet nëse do të ndihej rehat duke jetuar në New York City “nën një administratë Mamdani”. “Po, do ta bëja,” përgjigjet Trump. “Vërtet do ta bëja, veçanërisht pas takimit. Absolutisht.”