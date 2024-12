Trump presion BE-së: Ose blini gazin tonë, ose përgatituni për tarifa

Presidenti i zgjedhur i SHBA-së, Donald Trump, ka paralajmëruar BE-në se do të përballet me tarifa tregtare për eksportet e saj në SHBA, nëse shtetet anëtare të saj nuk blejnë më shumë naftë dhe gaz amerikan.

Trump ringjalli frikën për një luftë tregtare të afërt midis SHBA-së dhe BE-së në deklaratën e tij të parë publike në lidhje me tregtinë që kur u zgjodh president në nëntor.

“I thashë Bashkimit Evropian se ata duhet të plotësojnë deficitin e tyre të jashtëzakonshëm me Shtetet e Bashkuara me blerjen në shkallë të gjerë të naftës dhe gazit tonë. Përndryshe, do të ketë TARIFA deri në fund!!!”, ka thënë ai në një postim në rrjetin e tij social Truth Social.

SHBA është prodhuesi më i madh në botë i naftës dhe gjithashtu është shfaqur si furnizuesi më i madh i gazit natyror të lëngshëm (LNG) për BE-në që kur furnizimet ruse me gaz për klientët e saj evropianë u ndërprenë pas pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës në fillim të vitit 2022.

Këtë javë, një studim i qeverisë amerikane, i porositur nga administrata Biden, zbuloi se rritja e eksporteve amerikane të LNG-së mund të çojë në një rritje të çmimit të gazit deri në 30% për klientët vendas të gazit.

Studimi, i cili analizoi kostot ekonomike, mjedisore dhe kostot e tjera të rritjes së kapacitetit gazit të SHBA-së, gjeti gjithashtu pasoja serioze për klimën për shkak të emetimeve të larta të karbonit. Raporti pritet të komplikojë premtimin parazgjedhor të Trump për të miratuar shpejt më shumë eksporte të gazit.

Pritet të ketë kërkesë të fortë për importet e gazit amerikan nga ekonomitë e BE-së. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha muajin e kaluar se gazi nga SHBA mund të përdoret për të zëvendësuar importet e mbetura të bllokut të gazit ruse, ndërsa BE-ja përpiqet t’i japë fund varësisë së saj nga karburantet fosile ruse.

“Ne ende marrim shumë gaz përmes Rusisë, nga Rusia,” tha von der Leyen. “Dhe pse të mos e zëvendësojmë atë me gazin amerikan, i cili është më i lirë dhe ul çmimet tona të energjisë.”

Unioni Ndërkombëtar i Gazit, i cili përfaqëson industrinë globale të gazit, paralajmëroi SHBA-në se kufizimi i rrjedhave të gazit ndërsa kërkesa globale vazhdon të rritet, mund të jetë “shumë i dëmshëm” për ekonomitë që janë kryesisht importuese të gazit, duke përfshirë MB dhe BE.