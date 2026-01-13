Trump porosi popullit iranian: Merrni institucionet në duar, ndihma po vjen

Ndërsa raportohet për mijëra protestues të vrarë nga regjimi terrorist islamist në Iran, presidenti Donald Trump është zotuar që do t’i dalë në ndihmë popullit liridashës atje, përcjell Gazeta Metro.

Presidenti amerikan pati një porosi sot për protestuesit në Iran, duke u bërë thirrje që t’i marrin institucionet shtetërore në dorë dhe t’i identifikojnë të gjithë vrasësit e regjimit.

”Ata do ta paguajnë një çmim të lartë”, tha presidenti Trump për veglat e regjimit që po vrasin me mijëra protestues për pak ditë. Raporti i Iran International thotë se së paku 12 mijë njerëz janë vrarë në Iran këto ditë.

Më tej, presidenti Trump njoftoi se i ka anuluar të gjitha takimet me zyrtarët iranianë përderisa vazhdojnë vrasjet masive kudo nëpër Iran.

”Ndihma po vjen”, tha në fund presidenti i SHBA-së, i cili që nga fillimi i protestave është zotuar se nëse regjimi i mullahëve vazhdon kasaphanen ndaj popullit të vet, Amerika do të ndërhyjë.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top