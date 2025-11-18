Trump përshëndet miratimin e planit për Gazën: Do të sjellë më shumë paqe në botë

Donald Trump vlerësoi miratimin e një rezolute nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së të hënën, e cila mbështeste planin e tij të propozuar për Rripin e Gazës, duke thënë se kjo do të sillte më shumë paqe në botë.
“Kjo do të mbahet mend si një nga rezolutat më të rëndësishme në historinë e Kombeve të Bashkuara”, tha presidenti amerikan nëpërmjet Truth Social, duke falënderuar 15 vendet anëtare të Këshillit të Sigurimit, përfshirë Rusinë dhe Kinën, të cilat zgjodhën të abstenonin nga votimi ose më saktë të mos e ushtronin veton e tyre.
Këshilli i Sigurimit i OKB-së votoi të hënën në favor të planit të Presidentit të SHBA-së Donald Trump, i cili, ndër të tjera, parashikon vendosjen e një force të armatosur ndërkombëtare, nën presionin e Uashingtonit, i cili paralajmëroi kundër rrezikut të rifillimit të luftës në Rripin e Gazës.
Trembëdhjetë shtete anëtare të Këshillit të Sigurimit votuan në favor të tekstit, të cilin ambasadori i SHBA-së në Kombet e Bashkuara, Mike Waltz, e përshkroi si historik dhe konstruktiv.
Rusia dhe Kina abstenuan
Teksti amerikan, i cili u ndryshua vazhdimisht në negociata delikate, “përqafon” planin e Presidentit të SHBA-së Trump, i cili lejoi që një armëpushim i brishtë të hynte në fuqi më 10 tetor në enklavën palestineze ku lufta midis Izraelit dhe Hamasit kishte vazhduar për më shumë se dy vjet, e shkaktuar nga bastisja e lëvizjes islamiste palestineze në pjesën jugore të territorit izraelit më 7 tetor 2023.
SHBA-të mirëpresin vendimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, duke parë një rrugë reale dhe të qëndrueshme drejt paqes në Gaza. Misioni i Përhershëm i Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara përshëndeti miratimin e sotëm të Rezolutës së Këshillit të Sigurimit për Gazën si një hap të rëndësishëm përpara në promovimin e paqes, sigurisë dhe stabilitetit në rajon.
Në një deklaratë, Zëdhënësi i Misionit theksoi se Shtetet e Bashkuara përgëzojnë partnerët kryesorë të Këshillit për bashkëpunimin e tyre në një kohë kritike për të hartuar një rrugë drejt paqes së qëndrueshme në Gaza dhe stabilitetit në të gjithë rajonin. Rezoluta, tha ai, shënon miratimin e plotë nga Këshilli të Planit historik 20-Pikësh të Presidentit Trump, i cili përcakton për herë të parë një rrugë reale dhe të qëndrueshme drejt paqes dhe sigurisë në Gaza.
“Veprimi i sotëm hedh themelet për një Gaza të demilitarizuar, të deradikalizuar, të begatë dhe vetëqeverisëse, të mbështetur nga një angazhim i gjerë rajonal”, tha ai.
Zëdhënësja e Misionit të SHBA-së theksoi se askush nuk besonte se do t’i sillnim të gjallë të gjithë pengjet dhe Shtetet e Bashkuara ende po punojnë për të rikthyer eshtrat e tre pengjeve të fundit të mbajtura nga Hamasi.
“Askush nuk besonte se mund ta përfundonim luftën me një angazhim për zero përfshirje të Hamasit në të ardhmen e Gazës. Sfidat para nesh janë të mëdha, por udhëheqësit nuk i shmangen këtyre sfidave, ata i përgjigjen rastit”, theksoi ajo.
Në mbyllje, ajo përsëriti se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë ngushtë me anëtarët e Këshillit të Sigurimit, partnerët rajonalë dhe udhëheqësit në terren për të siguruar zbatimin e shpejtë të rezolutës dhe më në fund për të avancuar një të ardhme paqeje, sigurie dhe dinjiteti si për izraelitët ashtu edhe për palestinezët.
Ndërsa, përfaqësuesi i Përhershëm i Izraelit në OKB, Ambasadori Danny Danon, tha në një deklaratë se Këshilli i Sigurimit i OKB-së miratoi një Rezolutë që bën thirrje për mbërritjen e një Force Ndërkombëtare Stabilizimi në Gaza.
“Ne jemi të vendosur të sigurohemi që të gjithë pengjet të kthehen në atdheun e tyre dhe që Hamasi të çmilitarizohet. Ne do të sigurohemi që Hamasi të mos përbëjë kërcënim për Izraelin”, shtoi ai.