Trump përgëzon ekuipazhin e Artemis II: Mezi pres t’ju takoj, hapi tjetër – Marsi

Presidenti Donald Trump përgëzoi ekuipazhin e Artemis II për misionin e tyre të suksesshëm dhe historik në hënë.

Artemis II u ul në oqean pranë brigjeve të Kalifornisë, pas një udhëtimi 10-ditor që i çoi ata më shumë se 250,000 milje në hapësirë në anën tjetër të hënës, duke udhëtuar më larg në hapësirë se çdo njeri në histori.

“Urime ekuipazhit të madh dhe shumë të talentuar të Artemis II. I gjithë udhëtimi ishte spektakolar, ulja ishte perfekte dhe, si President i Shteteve të Bashkuara, nuk mund të jem më krenar!”, tha Trump në një postim në Truth Social.

“Pres me padurim t’ju shoh të gjithëve së shpejti në Shtëpinë e Bardhë. Do ta bëjmë përsëri dhe hapi tjetër është Marsi!”, shtoi ai.

