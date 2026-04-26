Trump për sulmuesin: Ujk i vetmuar, këta janë njerëz të çmendur dhe duhet të merren masa

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka reaguar pas sulmit në Shtëpinë e Bardhë ku sulmuesin e quajti ‘ujk të vetmuar’.

Trump thotë se nuk është profesioni i tij të dijë përgjigjen, por ka profesionistë të shkëlqyer në dhomë dhe jashtë që punojnë në çështje.

“Përshtypja ime është se ai ishte një ujk i vetmuar”, thotë Trump për të dyshuarin.

Ai i përshkroi sulmuesit si njerëz të çmendur.

“Këta janë njerëz të çmendur dhe duhet të merren masa”, tha ai.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
