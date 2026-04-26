Trump për sulmuesin: Ujk i vetmuar, këta janë njerëz të çmendur dhe duhet të merren masa

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka reaguar pas sulmit në Shtëpinë e Bardhë ku sulmuesin e quajti ‘ujk të vetmuar’.
Trump thotë se nuk është profesioni i tij të dijë përgjigjen, por ka profesionistë të shkëlqyer në dhomë dhe jashtë që punojnë në çështje.
“Përshtypja ime është se ai ishte një ujk i vetmuar”, thotë Trump për të dyshuarin.
Ai i përshkroi sulmuesit si njerëz të çmendur.
“Këta janë njerëz të çmendur dhe duhet të merren masa”, tha ai.
President Donald Trump says the suspect behind the White House Correspondents’ Dinner shooting was “armed with multiple weapons” and charged a security checkpoint before shots were fired at the venue. pic.twitter.com/BEbFnurvjj
April 26, 2026